Aandeel BAM Groep Koninklijke AEX:BAMNB.NL, NL0000337319

Zoals de Staatsloterij roept dat het de 10e gaat gebeuren, zullen wij het toch echt van de 19e moeten hebben.

Juli was schijnbaar de maand van achteroverleunen door het bestuur waarbij ik mag hopen dat er nu eindelijk weer iets tastbaars achter de schermen is uitgewerkt. Het was een maand met een aantal diepe koersdalingen met herstel terwijl International nog in de etalage staat en het niet zichtbaar is of de van/voor op=op stickers zijn geplaatst ter versnelling.



Is Dublin nog calling, hebben politieke nitwits en allwits hun conclusies al getrokken en is de rechter al tot een wijs besluit gekomen in de wirwar van gebeurtenissen? Toch jammer dat we niets horen van BAM en dat alles maar hapsnap bij de media vandaan moet komen. Zo blijf je als aandeelhouder maar gissen en je afvragen waar al die honderden miljoenen voorschotten vandaan moeten komen. Joosten mag er dan misschien wat minder door slapen de aandeelhouders liggen er waarschijnlijk wat vaker en langer door wakker. Gaat u maar rustig slapen is een historische uitspraak en de meesten van ons weten wat er daarna volgde..

Dat er nog geen winstwaarschuwing is geweest mag enigszins geruststellen. Het is geen garantie.



Niet alleen Dublin maar ook Dubai en Kiel zijn nog steeds schimmig v.w.b. de oplossing en afloop.

Dan de bollenvloeren: Eindelijk een uitspraak, naar ik vind een beetje bedenkelijk, ten gunste van Bam waardoor 10 miljoen minder winst is afgewend. Jammer voor de tegenpartij. Bubble kreeg geen orders meer na het debacle en Bam dus nog wel ondanks de constructiemiskleun. Rara hoe kan dat dan?

Soms moet je geluk hebben en dat geldt ook voor aandelen.



De Ijmuiden sluis is klaar en gaat de testtijd in, daarover horen we dus ook weer niets van BAM of Openij. Ondanks de slechte start mag je er als bouwers toch wel trots op zijn en zelfs als belastingbetaler een fijn gevoel over hebben. De aandeelhouder-belastingbetaler wat minder echter wel opgelucht. Goede sier naar het buitenland zal door VWS wel gebruikt worden ten koste van de megaverliezen voor de bouwers.

De Afsluitdijk mag zich verheugen in meerwerk door een kleine misrekening in waterstanden door VWS. Het kan verkeren met dat berekenen. Hadden ze dat maar door Bam laten doen, succes verzekerd. (voor VWS)



De eerste 2 kwartalen zijn veelal niet de beste van het jaar. Er waren de nodige en onnodige uitdagingen. Corona en pfas spelen en speelden nog parten en de politiek is drukker met reces en deformeren dan met regeren. Het is frustrerend. Het bouwen van bruggen wegen kades huizen dijken en noem maar op staan in de wacht om uitgevoerd te kunnen worden en staan op hold door het ontbreken van een daadkrachtige overheid en storende milieuclubs die liever niet wonen, rijden, vlees eten en een hekel aan klavertjes4 hebben. Ik dacht dat stikstof het klavertjevier sterk doet groeien en het is nog eetbaar ook en een verrijking van de vegetarische dish maar dit terzijde.



Kortom het wordt weer een bewogen maand met de uitdrukkelijke wens meer duidelijkheid, en zoals Bam regelmatig oppert, transparantie te krijgen over alles wat dwarszit bij de enige echte stakeholder de aandeelhouder. En uiteraard verbetering van de marge, dat spreekt!

Fijne augustus oogstmaand gewenst!