En ook Morgan Stanley blijft positief!Beursblik: Morgan Stanley blijft positief gestemd over Basic-FitGecreëerd: 08:49(ABM FN-Dow Jones) Na de cijferrapportage van Basic-Fit van vorige week zijn analisten van Morgan Stanley positiever gestemd over de groeivooruitzichten voor de fitnesssector in het algemeen en van die van Basic-Fit in het bijzonder. Dit kwam maandag naar voren uit een rapport van de Amerikaanse zakenbank.Het aantal leden van Basic-Fit zit in de lift en bemoedigend is dat daar relatief veel nieuwe sporters tussen zitten. De fitnessketen blijft ondertussen voortvarend nieuwe clubs openen in met name regio's waar nog relatief weinig mensen een fitness-abonnement hebben, met alle groeimogelijkheden van dien, benadrukten de analisten.Op korte termijn zijn door de aanhoudende coronacrisis de vooruitzichten echter onzeker, hetgeen aanleiding is om de verwachtingen voor het lopende jaar licht neerwaarts bij te stellen. Op langere termijn ziet Morgan Stanley echter een sterk herstel."We houden van het aantrekkelijke lagekostenmodel en de structurele groeimogelijkheden van Basic-Fit, en de resultaten bevestigen onze visie dat de sector sterker uit de wereldwijde gezondheidscrisis zal komen", aldus de zakenbank.Morgan Stanley herhaalde zijn Overwogen advies met een onveranderd koersdoel van 40,00 euro. Het aandeel Basic-Fit sloot vrijdag op 36,62 euro.Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999