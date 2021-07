De heropening van de sportscholen heeft Basic-Fit een recordaantal abonnementen van 250.000 opgeleverd. In totaal heeft de fitnessketen nu 2,01 miljoen leden, zo blijkt uit de halfjaarcijfers die vrijdag zijn gepubliceerd.,,Hieruit blijkt dat fitness echt een behoefte vervult. Mensen staan te popelen om weer actief te worden en aan hun gezondheid en fitheid te werken in plaats van opgesloten te zitten”, zegt topman René Moos. ,,We hebben de laatste twee weken van mei en in juni enorm veel aanmeldingen gekregen, waaronder van mensen die nog nooit in een sportschool zijn geweest. We zien dat deze trend ook deze maand doorzet, terwijl juli normaal gesproken de slechtste maand van het jaar is.”De fitnessketen heeft grote plannen om het aantal vestigingen uit te breiden tot 1250 aan het eind van 2022. Basic-Fit haalde de afgelopen tijd bijna €500 miljoen op via een aandelenemissie en met de uitgifte van zogenoemde converteerbare obligaties, die kunnen worden omgeruild in aandelen. In Nederland wil het bedrijf op termijn doorgroeien naar 300 vestigingen, momenteel zijn dat er 216.LockdownsBasic-Fit heeft flink last gehad van de lockdowns in Nederland, België en Frankrijk. De vestigingen in ons land gingen pas op 19 mei open, in België en Frankrijk op 9 juni. Bezoekers moesten zich eerst nog houden aan bepaalde maatregelen, maar kunnen nu weer op elk moment van de dag naar de sportschool. In Spanje zijn de vestigingen van Basic-Fit gewoon opgebleven en in Luxemburg duurde de sluiting slechts enkele weken.Basic-Fit werd in het eerste halfjaar hard getroffen vanwege de coronamaatregelen en zag de omzet afnemen tot €53 miljoen, tegen €182,5 miljoen een jaar eerder. Onder de streep kwam er een nettoverlies van €126 miljoen uit, tegen een verlies van €52 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.Volgens Moos is de lockdown geen prettige tijd geweest. ,,Als bedrijf heb je geen inkomsten, de vaste lasten lopen door en ondertussen zitten er nog eens 5000 werknemers thuis. maar we zijn goed ondersteunde door de banken en onze aandeelhouders.”PositiefDe topman is positief over de tweede helft van het jaar. ,,Het gaat goed met de vaccinatiegraad, dus als dat zo blijft is er geen enkele reden om sportscholen te sluiten. Verder hangt het er vanaf hoe mensen zich gedragen en hoe het virus zich ontwikkelt. We hebben zelf ook de nodige maatregelen genomen door een reserveringssysteem in te voeren zodat er niet te veel mensen zijn in een vestiging. Verder hebben we de ventilatie aangepast en staan de toestellen verder uit elkaar.”Met de verhuurders zijn afspraken gemaakt over huurkortingen van 50% als de bestaande vestigingen opnieuw de deuren moeten sluiten. ,,En voor de panden die nog gebouwd worden is een coronaclausule in het contract opgenomen. Dat betekent dat er geen huur wordt betaalt als de bouw stil ligt”, aldus Moos.De ruzie met de twee bekende ondernemende broers Loek en Eric Winter over huurachterstanden is inmiddels opgelost. ,,Daar zijn we in korte tijd goed uitgekomen.”