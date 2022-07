Naast de organische marktgroei heeft Targetspot zijn organisatie uitgebreid in 7 landen waardoor de internationalisering voor een extra turbo kan zorgen. Volgens Saboundjian zijn er slechts 3 à 4 kleine concurrenten terwijl de grote jongens waar men vaak aan denkt zoals Google en Amazon het moeilijk hebben om op de audiomarkt binnen te geraken omdat ze geen eigen luisteraars hebben.

Jamendo, goed voor 11% van de omzet in 2020, is de verborgen parel van de groep en bestaat uit twee onderdelen: Licensing en Rights. Met de eerste entiteit worden licenties op liedjes aan allerhande partijen verkocht die ze willen gebruiken in films, reclame en dergelijke (half miljoen liedjes en bijna 50.000 artiesten). Met Rights wordt het beheer van de rechten van artiesten bedoeld. De omzet van Jamendo Licensing bedroeg in 2020 3 miljoen EUR en was nodig om de entiteit in leven te houden in afwachting van de lancering van Jamendo Rights. In laatstgenoemde schuilt het grote potentieel want deze markt is jarenlang gesloten geweest voor privé-activiteit.

Maar sinds kort heeft een Europese richtlijn deze markt, goed voor jaarlijks 9 miljard EUR, geopend en geliberaliseerd. En eind 2018 hebben de meeste landen deze richtlijn in hun wetgeving omgezet. Het potentieel is enorm aangezien er jaren nauwelijks tot geen nieuwe initiatieven zijn gelanceerd. Ondertussen is de markt onderliggend wel veranderd door streaming en de doorbraak van het digitale gebeuren. Soundcloud en Deezer bijvoorbeeld plaatsen daarenboven steeds meer de artiest in het middelpunt en dat was vroeger volledig anders.

Jamendo heeft in 2019 de machtiging gekregen om deze markt in heel Europa te betreden en de concurrentie met SABAM (overheidsinstelling die tot nu toe alleenheerser was) aan te gaan. Vorig jaar is er door corona vertraging opgelopen, sinds 3 maanden zit de ontwikkeling echter in een stroomversnelling. ‘Rechten van artiesten op een andere manier beheren met een betere betaling en meer transparantie staat voor de doorbraak en met Jamendo staat een nieuwe groeifase voor de deur. Het is een groot project dat ons de komende 3 jaar meer dan bezig zal houden en in september/oktober gaan we definitief van start. De mogelijkheden zijn enorm. De Franse SABAM bijvoorbeeld beheert jaarlijks 1,3 miljard EUR aan rechten en zelfs een klein marktaandeel betekenen grote sommen. Onze uitdaging is nu snelheid van uitvoering en zo snel mogelijk nieuwe artiesten aan te trekken. Vooral kleinere artiesten die vooral digitaal actief zijn, drukken hun interesse uit en sluiten momenteel deals af. Tevens hebben we reeds 50 deals met digitale platformen. De activiteit uitbouwen zal geld kosten en mogelijk hijsen we een grote partner mee aan boord,’ lichtte de CEO toe.

De derde pool is Winamp, dat software voor het beluisteren van muziek aanbiedt en een concurrent is van iTunes en Windows Media Player. Het filiaal draait vandaag op een laag pitje (zijn beperkte omzet is voor 2020 onder die van Targetspot gerekend) maar vandaag wordt volop aan een nieuwe versie gewerkt die midden 2021 zal worden gelanceerd. Eind dit jaar zou het nieuwe Winamp op kruissnelheid moeten komen om op termijn een derde volwaardige groeipool te worden.

Later dit jaar worden met Shoutcast (radio streaming technologie) en Hotmix (online radioplatform) nog extra activiteiten gelanceerd.

Aandeel bijna op dieptepunt

AudioValley is een Belgische groep, met hoofdzetel in Anderlecht, die midden 2018 op Euronext Parijs werd geïntroduceerd en na de IPO omwille van technische redenen door de Belgische beurswaakhond FSMA niet mocht communiceren naar Belgische beleggers toe. Daar kwam verandering in toen het aandeel in februari 2019 op Euronext Brussel ook een beursnotering kreeg. Die beursintroductie ontsnapte aan alle aandacht waardoor bijna niemand dit bedrijf kent en volgt. Er werd ook nauwelijks gecommuniceerd naar beleggers toe. De cijfers waren vorig jaar ook minder goed. In 2020 daalde de omzet met 11,3% tot 19,5 miljoen EUR. De pandemie, vooral dan in Q2 en Q3, zorgde voor allerhande vertragingen. De winst uit gewone bedrijfsuitoefening voor afschrijvingen en waardeverminderingen bedroeg wel 0,6 miljoen EUR. Netto kwam er echter een verlies van 4,8 miljoen EUR in de boeken vooral door toedoen van waardeverminderingen en afschrijvingen (-3,9 miljoen EUR).

De beurskapitalisatie bedraagt zo’n 35 miljoen EUR terwijl het aandeel bijna op zijn laagste niveau ooit noteert. Voor een technologiebedrijf met groeitroeven is dat een tegenvaller. Bovendien wordt er totaal geen rekening gehouden met het feit dat grote jongens de markt afspeuren naar opportuniteiten om een voet tussen de digitale deur te krijgen. Enkele maanden terug werd Triton Digital, dat een omzet van 40 miljoen USD boekt, nog verkocht aan een grote partij voor 230 miljoen USD. En enkele weken geleden ging het Zweedse Acast (dat op dezelfde markt als Targetspot actief is) naar de Zweedse Nasdaq en kreeg het een waardering van zo'n 500 miljoen EUR mee. Acast boekte in 2020 wel een omzet van 58 miljoen EUR terwijl AudioValley over dezelfde periode een omzet van zo’n 20 miljoen realiseerde. De verliescijfers en de EBITDA waren wel veel slechter bij de Zweed.

Geld heeft Audiovalley niet meteen nodig want het haalde in april 2021 bij institutionele beleggers in een private plaatsing nog 8,6 miljoen EUR op (uitgifte van 2,7 miljoen nieuwe aandelen tegen 3,15 EUR per aandeel). Ten slotte is het goed om weten dat 43% in het bezit is van de oprichter en het management.