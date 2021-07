quote: Sunni schreef op 1 juli 2021 10:33: En iets anders; mogen banken wettelijk gezien weigeren om je saldo in contanten op te nemen? En iets anders; mogen banken wettelijk gezien weigeren om je saldo in contanten op te nemen?

Je gebruikt soms verkeerde/omgekeerde terminologie,. maar ik veronderstel dat je bedoelt dat jij je geld op wilt nemen, en niet dat de bank jouw saldo wil gaan opnemen. Details...Ja. In theorie heb je misschien een direct opeisbaar tegoed, maar in de praktijk zouden ze dan het totale saldo in contanten, van alle klanten, in iedere geldautomaat moeten gaan stoppen, en bij ieder filiaal in kas moeten hebben. Er is ook niets onredelijks aan misdaad (inclusief berovingen) belemmerende limieten, waarvan je tijdig en vooraf op de hoogte had kunnen zijn. De wet- én regelgeving staan het ongetwijfeld toe.En ja, als jij per se een miljoen aan iemand wilt overmaken, giraal, dan zul je dat in de praktijk ook in stukjes moeten doen. In dat geval met 20 overschrijvingen, van het maximum van €50.000,00 per keer. Giraal is overigens verstandiger dan dat je als bank je klant met een miljoen over straat gaat laten lopen.Heb je hier vaker mee te maken, als legitieme privé autohandelaar of zo, zonder dat je altijd tijdig hogere bedragen kunt en wilt reserveren, dan kan het een optie zijn om het geld eerst over te maken naar meerdere rekeningen, en dan het maximum per rekening opnemen.