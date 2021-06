Aandeel BAM Groep Koninklijke AEX:BAMNB, NL0000337319

25 juni 2021

Eerste particuliere woningen opgeleverd in duurzame gebiedsontwikkeling Landgoed Wickevoort te Cruquius, Haarlemmermeer

Haarlemmermeer, 25 juni 2021 - De eerste energieneutrale koopwoning van de duurzame gebiedsontwikkeling Landgoed Wickevoort in Cruquius is in aanwezigheid van gebiedsontwikkelaar Geer Karman van AM op feestelijke wijze opgeleverd aan de nieuwe bewoners Henk de Leeuw en Jeannine Mohn. In totaal worden 36 energieneutrale en nul-op-de-meter (NOM)-woningen in deelplan Hagen in de aankomende weken opgeleverd. Landgoed Wickevoort is een ontwikkeling van gebiedsontwikkelaar AM.

25 juni 2021

Feestelijk startschot bouw 38 duurzame sociale huurwoningen Het Boezemhuys in Rotterdam

Rotterdam, 25 juni 2020 – Wethouder Bas Kurvers heeft een feestelijk startschot gegeven voor de bouw van nieuwbouwproject het Boezemhuys. In opdracht van Havensteder realiseert BAM Wonen zes eengezinswoningen en 32 appartementen in de Rotterdamse wijk Crooswijk. De duurzame, energiezuinige sociale huurwoningen die midden in de wijk komen te staan, worden naar verwachting in het najaar van 2022 opgeleverd.

24 juni 2021

Havensteder en BAM Wonen leveren eerste aardgasvrije woningen op in Bospolder-Tussendijken in Rotterdam

Rotterdam, 24 juni 2021 – Samen met woningcorporatie Havensteder heeft BAM Wonen de eerste woningen opgeleverd van in totaal 360 gerenoveerde en verduurzaamde woningen aan de Gijsinglaan in de Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijken. De 360 woningen, verdeeld over vijf galerijflats, worden losgekoppeld van het gas en aangesloten op het warmtenet van Eneco. Bewoners ervaren dankzij alle maatregelen meer wooncomfort. De laatste woningen worden naar verwachting in het voorjaar 2022 opgeleverd.

23 juni 2021

Vesteda en BAM Wonen verduurzamen 116 woningen in Amersfoort

Amersfoort, 23 juni 2021 - Vesteda en BAM Wonen starten in augustus 2021 met het verduurzamen van 116 woningen in de wijk Schuilenburg in Amersfoort. De verduurzaming bestaat uit onderhoudswerkzaamheden en energiebesparende maatregelen, waardoor het energielabel van de woningen verandert van D/E naar A. Na de werkzaamheden beschikken de bewoners over een duurzame en comfortabele woning met een moderne uitstraling.

22 juni 2021

Landkaart

Gebiedsontwikkeling Eemvallei Stad biedt duurzame oplossing voor woningtekort



Utrecht, 22 juni 2021 - De Alliantie, AM, Amvest en Heijmans bieden vandaag het plan Eemvallei Stad aan demissionair Minister Ollongren aan. Het plan Eemvallei Stad is een duurzaam en klimaatbestendig antwoord op de huidige woningnood. Het voorziet in snelle bouw van een compleet nieuwe stad van 50.000 woningen langs een nieuwe hoogwaardige OV-ontsluiting in combinatie met grootschalige natuurontwikkeling, innovatieve vormen van agrarische bedrijvigheid en de opwekking van veel duurzame zonne- en windenergie.

21 juni 2021

Autoluwe, groene wijk Bajeskwartier krijgt ondergrondse parkeergarage

Volgende fase bouw van hoofdstedelijke stadswijk



Amsterdam, 21 juni 2021 - In opdracht van Bajes Kwartier Ontwikkeling C.V., een samenwerkingsverband van gebiedsontwikkelaar AM, AT Capital en Cairn, start op 21 juni de bouw van de parkeergarage en mobiliteitshub in Bajeskwartier. Dit is een nieuwe stap in de realisatie van dit multifunctionele gebied en markeert tegelijkertijd een volgende fase in de ontwikkeling van deze nieuwe Amsterdamse stadswijk op het terrein van de voormalige Bijlmerbajes. In totaal komen er ongeveer 1.350 huur- en koopwoningen voor een breed publiek. Daarnaast biedt Bajeskwartier ruimte aan een middelbare school, werkplekken, een hotel, cultuur en design en een unieke landmark, ‘de Groene Toren’.

21 juni 2021

Feestelijke officiële start realisatie energieneutrale winkelcentrum Hart van de Waalsprong in Nijmegen

Nijmegen, 21 juni 2021 - Samen met wethouder Noël Vergunst (wethouder stedelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening, cultuurhistorie, grondbeleid en cultuur) van de gemeente Nijmegen vieren gebiedsontwikkelaars AM en VanWonen (verenigd in de Ontwikkelcombinatie Hart van de Waalsprong) de feestelijke officiële start van Hart van de Waalsprong in Nijmegen. Met een paar flinke klappen met een stok door wethouder Vergunst is symbolisch de hartslag van het nieuwe centrum van de Waalsprong op gang gebracht, het centrum dat het kloppende hart van de Waalsprong gaat worden. Voor alle bewoners van Nijmegen is Nieuw Nijmeegs hartlopen geïntroduceerd: een wandelroute die loopt van het oude naar het nieuwe centrum in de vorm van een hart. Het afgelopen weekend konden op de route diverse hartige hapjes worden genuttigd.

18 juni 2021

Werkzaamheden N395 van start

Gouda, 17 juni 2021 - De herinrichting van de provinciale weg N395 tussen Hilvarenbeek en Oirschot is van start gegaan. De aanpassingen verbeteren de veiligheid en leefbaarheid in de dorpen rond de N395. Daarnaast verbindt de nieuwe weg en omgeving het dorp en haar inwoners beter. De reconstructie van en onderhoud aan de weg duurt tot eind 2022.

18 juni 2021

AM en Heijmans verkopen 133 woningen aan Vesteda in project Imagine in Rotterdam

Rotterdam, 18 juni 2021 - Gebiedsontwikkelaar AM en Heijmans Vastgoed verkopen aan Vesteda 133 huurappartementen en 40 parkeerplaatsen in het project Imagine in Rotterdam. Imagine bestaat uit energiezuinige appartementen en krijgt een collectieve binnentuin. Naast 133 huurappartementen voor de middenhuur bestaat het project uit 162 koopappartementen.

17 juni 2021

BAM splitst Nederlandse bouw- en vastgoedactiviteiten voor versterking marktpositie

Bunnik, 17 juni 2021 – Koninklijke BAM Groep nv splitst de werkmaatschappij BAM Bouw en Vastgoed Nederland bv per 1 juli 2021 in BAM Bouw en Techniek bv, BAM Residential bv en BAM Specials bv. Deze transitie heeft geen personele consequenties.

17 juni 2021

AM en Equity Estate bundelen krachten in Crossover Zuidas Amsterdam

Amsterdam, 17 juni 2021 - Equity Estate is partner geworden van gebiedsontwikkelaar AM in het mixed use gebouw Crossover in het deelgebied Kop Zuidas in Amsterdam. Met de ontwikkelcombinatie ‘Crossover Ontwikkel CV’ worden de krachten gebundeld voor de ontwikkeling en realisatie van het mulitfunctionele gebouw. BentallGreenOak financiert de realisatie van Crossover. In februari dit jaar is de bouw gestart en naar verwachting wordt Crossover opgeleverd in het voorjaar 2023.

16 juni 2021

AM geeft startsein bouw 201 sociale huurwoningen in gebiedsontwikkeling OP ENKA in Ede

