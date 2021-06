Waarin een klein land groot kan zijn



De politie ontmantelt jaarlijks tientallen drugslabs. Het merendeel in Limburg en Noord-Brabant. Vooral labs aan waar amfetamine wordt gemaakt. “Zeven van de tien labs die we vinden zijn speedlabs. Verder is Nederland groot in de xtc-productie en wordt er in ons land ook steeds meer crystal meth gemaakt. Het overgrote deel, 85 procent, is voor de export. Hoewel er steeds meer meth wordt geproduceerd in ons land hebben we weinig gebruikers, dit zien we aan het aantal verslaafden. Hoewel de drug heel verslavend is, zijn er daar weinig van.” Brabant staat van oudsher bekend als de nummer 1 xtc-producent van de wereld. “Van Australië tot Engeland is deze drug uit Nederland helaas razend populair.”

Van hennep naar synthetische drugs en coke



De producenten van de verschillende drugs lopen nogal uiteen.



In het verleden waren het vooral de blanke kampers die zich met de productie van harddrugs bezighielden. Inmiddels is er een uitbreiding te zien. “In de softdrugswereld zaten en zitten vooral criminelen met Turkse en Marokkaanse roots. Je ziet echter steeds vaker dat ook zij de stap naar harddrugs maken. Ze zien hoeveel geld erin omgaat en ruiken, door de exportkanalen die ze al hebben, de kans om hier goed in te verdienen.” Ze starten volgens Jaap vaak in de hennephandel, gaan door naar synthetische drugs en vervolgens stappen ze met het verdiende vermogen in de cocaïnelijnen vanuit Zuid-Amerika.



Export en verdiensten



De productie en export van harddrugs is een lucratieve business. Uit recente schattingen blijkt dat in Nederland met de productie en handel in harddrugs zo’n 18,9 miljard euro gemoeid is (onderzoek Pieter Tops). Vermoed wordt dat het werkelijke bedrag nog een stuk hoger ligt. In totaal zouden er jaarlijks bijna een miljard xtc-pil-len worden geproduceerd en meer dan 600 miljoen gram speed.



Pillen worden geproduceerd voor ongeveer 20 cent per pil. De gemiddelde prijs in Nederland ligt op ongeveer 4 euro. Dat is al een enorm verdienmodel, maar datzelfde pilletje kan in Australië wel 25 euro opbrengen. Voor een groot deel komt dat door de kosten van transport natuurlijk. Onlangs nog legden mijn collega’s van de Landelijke Recherche in samenwerking met de plaatselijke politie een route bloot waarlangs vanuit Brabant pillen werden geëxporteerd naar Australië.”

De productie: koken en stampen



In een omzettingslab wordt de grondstof gemaakt voor speed.



“Vanuit de stoffen Apaa, Apaan of Mapa maken ze BMK, daar kun je vervolgens speed mee maken.



Daar komt enorm veel drugsafval bij vrij. De BMK wordt in ketels gekookt met mierenzuur, zoutzuur en een oplosmiddel. Ook hierbij komt een hoop gevaarlijk giftig afval vrij. Het eindproduct is amfetamine-olie.”



Die olie wordt door middel van een kristallisatieproces tot een vaste, pasta-achtige substantie gemaakt.



“Dit drogen ze vervolgens, waardoor je poeder overhoudt. Dat kan je puur gebruiken, maar een dealer versnijdt het eerst om zijn verkoopvolume te vergroten. Desondanks zeggen ze allemaal dat ze een puur product verkopen,” legt Jaap uit.



De pasta wordt volgens hem vaak in vriezers bewaard om de sterke chemische geur te maskeren.



Het proces voor de productie van MDMA, het hoofdbestanddeel van xtc-pillen, verloopt ongeveer hetzelfde als bij amfetamine.

De opkomst van crystal meth



Dat Nederland hoog scoort met xtc- en speedlabs is niets nieuws. Al sinds de jaren 80 en 90 zijn die drugs enorm populair. Een drug die in Nederland niet zo’n lange geschiedenis heeft is crystal meth. “We zien de afgelopen jaren steeds meer drugslabs voor de productie daarvan. Het bijzondere daaraan is dat we in de labs vaak Mexicanen aantreffen of mensen met connecties met Mexicanen."