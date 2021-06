Aandeel Philips Koninklijke AEX:PHIA, NL0000009538

ASML, TSMC, NXP: tien keer meer waard dan ex-moederbedrijf Philips



Stel je voor, dat Philips niet alleen medische apparatuur zou maken, maar ook een flink belang zou hebben in één van de grootste chipmakers ter wereld (TSMC) en in het bedrijf dat machines bouwt waar vrijwel alle chipproducenten niet omheen kunnen (ASML). Dan was Philips als bedrijf een stuk meer waard op de beurs.



Wie de beurswaarde van de bedrijven die Philips in de loop der jaren verkocht, bij elkaar optelt, komt tot een indrukwekkend bedrag.



Uit de grote hoeveelheid onderdelen die Philips de afgelopen decennia afstootte, lichten we er vier uit. Houd je vast: de aandelen in die vier bedrijven zouden nu zo'n 450 miljard euro waard zijn. Dat is tien keer zo veel als Philips zelf.



Philips maakte ooit ook chips en daar was het best groot in. In 1987 werd het zelfs door de Taiwanese regering gevraagd te helpen met het oprichten van TSMC, een bedrijf dat chips zou gaan maken.



Philips had toen een belang van 28 procent en op een gegeven moment was dat zelfs 38 procent. TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) betaalde na de oprichting nog tien jaar voor technologie die het van Philips mocht gebruiken.



In 2008 werden de laatste aandelen TSMC die Philips nog had verkocht. Op de beurs is TSMC nu ruim 550 miljard dollar waard, het staat daarmee rond de elfde plaats van meest waardevolle ondernemingen ter wereld. Het is na Intel en Samsung de grootste chipproducent. Het bedrijf is wereldwijde koploper als het gaat om chipmakers die geen eigen chips ontwerpen, maar alleen produceren voor derden.



Als Philips nog altijd 38 procent had gehad, dan zou dat nu omgerekend zo'n 177 miljard euro waard zijn. Dat is bijna vier keer zo veel als Philips nu op de beurs moet kosten.