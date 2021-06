Wie heeft er info over clover health? Dit aandeel staat als 4e genoteerd bij wallstreetbets en hun eigen reddit pagina CLOV staat op 10.000 users...de volgende Gamestop GME of AMC



Wat ik weet is:

-SPAC van "de king of SPACs"

-ze zitten in de medicare plannen wat voor mij inhoud dat ze zorgverzekeringen aanbieden

-er zijn maar 2 echte andere aanbieders

-700mln $ in kas

-aandeel nu 20% onder IPO koers en 100% onder hoogste koers

-vorig kwartaal verlieslatend maar dat kwam door eenmalige corona kosten en de beursgang

-een hindenburg short rapport wat lijkt te rammelen, reactie van het management was inhoudelijk ok denk ik

hindenburg had het over 4 zaken a) ze bezitten ook een aanbieder van zorgverzekeringen wat onafhankelijkheid in het geding zou brengen b) er zou een onderzoek zijn van de SEC c) een management team lid zou een nevenfunctie hebben die ook omzet aanbrengt d) de groei zou in de IPO te hoog zijn gemeld'

- het antwoord van het management: a) verzekeraar is nog klein, is ook normaal en niet illegaal b) onderzoek was er niet er zijn nu nav Hindenburg wel vragen gesteld c) het management team lid heeft idd neven functie, zijn bedrijf brengt geen materiele omzet binnen d) de groei/aantal leden was wel goed gemeld in IPO doc

- aandeelhouders/SPAC initiators mogen alleen verkopen bij 90dagen boven 30$



Belangrijker:

- aandeel is nu fors geshort ...50% of zo...al snap ik niet helemaal waar alle getallen vandaan komen

- omdat reddit er nu achter aan zit is de koers de afgelopen week 15% opgelopen

- 400 mln aandelen

- 180 mln aandelen in fondsen en instituties (grote namen trouwens mn baille gifford is een goed signaal imo)

- opname in de russel3000 index...betekend dat funds en ETFs moeten aankopen per 25 juni



Kan nu iemand uitleggen hoe de short squeeze werkt...dat betekend toch dat shorters aandelen moeten terugkopen die er niet zijn omdat ze vastzitten bij wallstreetbets aandeelhouders? omdat clover health veel hoger geshort is dan GME en AMC dan moeten de koers uitslagen toch ook volgende week gaan toenemen?