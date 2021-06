“Hoe is het mogelijk dat iemand die nooit zijn school heeft afgemaakt, nergens succesvol in is geweest behalve in op televisie komen, zonder ervaring, kennis en kunde, zonder connecties in China, en zelfs zonder startkapitaal zomaar een scheepslading mondkapjes uit China kan importeren om voor honderd miljoen te dumpen bij het ministerie voor Volksgezondheid en daarmee in één klap multimiljonair wordt?Ik geloof niet dat Sywert de eerste is geweest die op het idee kwam om, als de Nederlands regering het dan verdomt om voor medische mondkapjes te zorgen, die zelf ergens te gaan halen. Er moeten talloze ondernemers zijn geweest, ondernemers met connecties, ondernemers die bekend zijn met de Chinese taal en cultuur (Sywert: “Het enige wat Chinezen kennen, is geld”) die het idee hebben gehad. Alleen: die kregen geen gehoor bij het ministerie, want die kent ze niet. (Vraag: waarom hebben de ministeries van Volksgezondheid, Landbouw & Visserij en Buitenlandse Zaken niet samengewerkt om mondkapjes uit China te halen?)ToegangskaartjeIk denk dat het niet Sywert is geweest die zijn twee zakenpartners heeft ingeschakeld, maar dat die twee partners hem hebben ingezet om bij Volksgezondheid binnen te komen. Sywert is een populaire televisiepersoonlijkheid met CDA-connecties en dus is hij een toegangskaartje tot de overheid.Hoe is Sywert zo populair geworden? Simpel: door zo lekker tekeer te gaan tegen allochtonen en vluchtelingen in De Wereld Draait Door. Sywert is een salonfähige racist, niet iemand die openlijk met rassentheorieën en het gedachtegoed van Hitler flirt, zoals Thierry Baudet, maar zo’n type dat “alleen maar de zaken benoemt”, door te wijzen op de criminele inborst van allochtonen, de onverenigbaarheid van onze cultuur met culturen waar ze ongesluierde vrouwen als hoeren zien en homo’s van torens gooien en dat soort kwalijke nonsens. De racistische oom op je verjaardagsfeest maar met het uiterlijk van de preases van de christelijke studentenvereniging.Dat hij bij dat reactionaire gelul gewoon van alles verzon, criminaliteitscijfers vervalste en zo, dat is hem nooit aangerekend. Eén keer moest hij toegeven dat hij in een uitzending van De Wereld Draait Door, bij het opruien tegen vluchtelingen, met die cijfers had zitten knoeien, waarna DWDD-presentator Matthijs van Nieuwkerk (die zijn angst voor allochtonen er altijd uithyperventileert) hém een hart onder de riem stak en zei: “Maar we blijven je gewoon uitnodigen!”KutboekDat is hoe je in Nederland televisiepersoonlijkheid wordt, en toegang krijgt tot de overheid. Dezelfde overheid die op allochtonen jaagt en vluchtelingen met duizenden tegelijk laat bevriezen en verdrinken en creperen.Sywert is de eerste niet die zich zo populair heeft gemaakt. Özcan Akyol, zonder iets af te doen aan zijn kwaliteit als schrijver, speelde zich in de kijker door in DWDD af te geven op allochtonen, Lale Gül weet een dik kutboek te slijten door in te spelen op de welig tierende islamofobie in het land.Sywert = NederlandUit: www.frontaalnaakt.nl/archives/hoe-til...