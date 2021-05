Aandeel ArcelorMittal AEX:MT, LU1598757687

Een nieuwe maand.



Mei was zoals gebruikelijk een echte ArcelorMittal maand. 1 mei koers 24,25 een maand later 26,895.

Begin mei problemen met de erts prijs die half mei lijken te zijn opgelost doch eind mei weer tevoorschijn komen na de melding van Bidden over een multi investering op infra structuur.

De echte dyhards weten nog van 1 jaar terug met een koers van 8,52. Leuk aandeel dat ArcelorMittal.



Maar wat ligt er voor ons, 10 juni ex dividend a $ 0,30. Wat zijn de te verwachten koers invloeden. De prijsspiraal van grondstoffen, erts, kolen en staal en de angst van China voor een inflatie spiraal. Amerika, niet gehinderd door deze angst, slingert vele miljarden of zijn het biljoenen, in ieder geval moeilijk voor te stellen getallen, de economie in.



Vraag blijft natuurlijk hoeveel invloed heeft de Chinese overheid op deze moeilijke markt. Let wel men kent daar in China echte maatregelen, Hong Kong, Oeigoeren en Jack Maa de CEO van Alibaba weten daar meer van.

Daarbij komt, dat meer dan de helft van staal en erts van de wereld voorraad, wordt verhandeld in en door China.



Ik zie mr. Mittal jr. al glimlachen, inflatie, prijsspiraal, hij vindt het goed. Beide zijn goed voor zijn portie van 36% aandelen in Arcelor. Maar, en dat is eerlijk, wat goed is voor mr. Mittal is goed voor mij en andere beleggers.

Hoewel in juni het derde kwartaal begint met een toenemende vraag, moeten we ook rekening houden met het zomerseizoen, niet altijd het meest productieve kwartaal. Doch met de nog steeds hoge, mogelijk zelfs nog stijgende staalprijs, zal het ongetwijfeld een goed kwartaal worden.



De toekomst zal 10 juni worden besproken/meegedeeld door mr. Mittal. Veel investeringen om aan milieu eisen te voldoen. Mogelijk ook verschuivingen van investeringen. India zal zijn deel krijgen met zowel groene als bruine projecten.

Italia/Ilva is verzekerd van zowel de bescherming van mr. Mittal als de Italiaanse overheid, hierdoor zijn in ieder geval de investeringen samen te delen. Verder ligt er nog het in beslag genomen kapitaal van de familie Riva, welke veilig zijn opgesloten las ik net in Voda’s nieuws draadje. Dit kapitaal is in beslag genomen door de Italiaanse overheid en is onderdeel van het investering programma.



Nafta draait lekker, Calvert is bezig met het plannen van een E.A.F. een voor het milieu goede beslissing. Dofasco is volop bezig met het inplannen van groene energie. De mijnen in Canada (Baffin island) blijken een steeds grotere reserve te bevatten (hoewel moeten we daar milieu technisch blij mee zijn).



Oost Europa blijft oost Europa. Plannen liggen er maar de politiek speelt hierin een grote rol. Gelukkig heeft mr. Mittal een aantal probleem sites over kunnen doen aan zijn buurman mr. Gupta. Helaas bleek deze wat minder financieel draagkrachtig te zijn als hij zich voor deed. Engeland (ex. Tata, ex Corus) plukt hier de wrange vruchten van.



Zuid Amerika draait lekker, ook Brazilië/Mexico gaan hierin mee in de vaart der volkeren. Het siert mr. Mittal dat hij zowel in Brazilië als in India ‘zijn’ zuurstof fabrieken inzet voor Corona hulp.



Juni, ik heb mijn BMW besteld, door de hoge staal prijs waren er geen centen meer voor een dak, het werd dus een cabrio, een witte. Benieuwd wat onze forum vriend, buurman van mr. Mittal en goede vriend van zijn (mr. Mittal) dochter heeft gekocht. Mogelijk gaan we het nog horen.



Lieve mensen, het gaat goed met ‘onze’ aandelen, het gaat in Juni nog beter worden. Maar wordt niet te ‘greedy’, het zijn maar euro’s. Leuk om te hebben maar als ze in aandelen zitten worden ‘ze/euro’s’ niet gebruikt. Verkoop op tijd, neem winst en doe er iets leuks mee, verras je partner, geniet, het is zomer.



