Aandeel BAM Groep Koninklijke AEX:BAMNB, NL0000337319

Vandaag is er een rechtzaak tussen BAM en BubbleDeck. BubbleDeck heeft een rechtzaak gespannen tegen BAM omdat jaren geleden een stuk van de parkeergarage is in Eindhoven is ingestort. Het kwam niet door het geleverde materiaal van BubbleDeck maar door de werkzaamheden van BAM en daardoor bepleit het bedrijf BubbleDeck dat de omzet schade die erna ontstond door imago schade bij BAM ligt en eisen 10 miljoen. Vandaag begint de rechtzaak en horen we waarschijnlijk de uitspraak. (Corrigeer mij als ik het fout heb aub.)

Zelf verwachten ik dat BAM niet hoeft op te draaien voor het omzet verlies van BubbleDeck maar het is aan de rechter om er een lijn door te trekken met zijn uitspraak.



Wat kunnen we deze maand verwachten:

BAM is aan het reoraniseren en aan het optimaliseren. De BAM international tak moet er uit want daar komt weinig marge uit. De tak in Indonesië is samen met BAM Swiss verkocht en er is kans dat we komende maanden te horen krijgen dat er meer onderdelen verkocht zijn.



Verder qua koers verwacht ik dat het dobberen is tussen de 2,25- 2,75 < het laaste is nog niet behaald dit jaar maar met BAM weet je niet altijd hoe de wind waaid. Het is verstandig om BAM te kopen vind ik zelf niet omdat ik je met 1 of 2 maanden een mooi garandeer maar omdat het aandeel een groot potentie heeft met 1 a 2 jaar. Nu is het hopen dat Joosten alles strak in control houd qua tegenvallers want die willen we volopig niet meer zien.



Hier houd ik het bij, verder hoop ik dat we een mooie maand tegemoed gaan en ik zou zeggen geniet er van. Dit forum word u trouwens buitengewoon goed op de hoogte gehouden van de laaste nieuwtjes dus blijft het volgen!!

