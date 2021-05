Goedendag lezer,



Sinds een aantal jaar heb ik een interesse gekweekt voor het land Congo. Met name het gebied Fizi is me oog op gericht. Het ligt in het noordoostelijke deel van Congo.



De vraag is heeft u ervaring in het beleggen in Afrikaanse producten? Opdat er direct in deze regio of dichtbij, geïnvesteerd kan worden?

Dat men vanuit het Westen direct kunnen investeren in gebieden in het Zuiden, dat doorstroomd naar bedrijven in deze regio. Waarna hun dus gaan ontwikkelen. Kent u dit?



Het gebied wat mij zo trof en waar veel bedrijven potentieel kunnen vestigen is, het Fizi territorium.



Het bestaat uit 5 gemeenschappen: Community of Itombwe, capital Epùpù Lùlenge, capital Ayumba Ngandja, capital Lùbondja Mtambala, capital Baraka en tot slot Tanganyika capital Mboko.



Het spant een oppervlakte van 41,745 km². Het land bestaat vooral uit veel groene grasvelden en rivieren. Er wonen 405 255 inwoners. Dorpen zijn veelal verspreid met hoogbevolkte dorpen tussenin. Alhoewel het land arm is, heft het een enorm voedingsrijke bodem.



Hiertoe wordt er veel geproduceerd op katoen, vooral in het gebied Lùlenge, Arabica koffie, Cinchona (voor medicijnen), palm olie vooral in Bisembe. Ook verbouwd men cacoa, cocosnoot, rubber en meer.



Op het platteland worden er bonen, sorghum en hops, pindanoten en cassava verbouwt dit is ongeveer overal aanwezig. Fruit wordt ook stevig verbouwt. Daarnaast is het grond dermate vruchtbaar dat er kool en uien worden gecultiveerd.

Het is niet overdreven maar het Fizi Territorium is voor de agricultivist een Mekka.



Tegelijk met de gewassen wordt ook vee gehouden. Schapen, geiten in de bergen van Mitumba. Veel mogelijkheden bestaan er op de groot grond gebieden van Lulenge, tot aan Ngandja. Mocht er kapitaal zijn dan bestaat er voor de boer grote beschikbaarheid om faciliteiten neer te zetten.



Hoe dit kan is dankzij de grote vers wateren. Dat betekent veel grondwater. Er is mogelijkheid voor visserij en de rivieren zijn gevuld met veel vis. Hier duikt dan ook het nut op van deze regio op om handel te drijven, ten opzichte van andere gebieden zoals North Kivu, Kasai en North Bandundu.



Wijken we van de natuurresources, dan zien we dat het land de mineralen rijk is aan goud, cadmium, rhenium, olie, tantatum en diamant. Ook tin en tungsten worden vaak gevonden.



Het land is daarnaast veel bezaaid met bomen, die goed doen voor medicinale werkingen.



Bovenal is het een mooi land, met potentie om een toeristen plaats te worden, er zijn stranden en grote gebergte, maar vooral omdat er veel wildlife is, denkend aan hippo’s, krokodillen, olifanten, het gebied staat ingeschreven onder de drie gereserveerde dieren gebieden. Met sierlijke vogels. Daarbij is het land onderlegd in sierbloemen en sierplanten, dat zich kan dienen voor de verkoop ervan. Het land staat bekend om zijn grote aquarium kommen. Beetje bij beetje wordt het land omgetoverd tot waar toeristenparadijs.



Mocht u een antwoord hebben over het direct investeren in dit land. Dan kunt u met mij contact opnemen via orefelix89 @ gmail.com of met cedef.office @ yahoo.com (instantie gevestigd in Congo)