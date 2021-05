Spreadsheet,



Binnenpretje omdat jouw vraag de afgelopen RUIM 20 jaar al vaak aan de orde is geweest.



Antwoord: Er bestaat geen ideale structuur en eigenlijk geef je dat zelf al goed aan.

De ene bezoeker geeft de voorkeur aan wat jij nu gemakshalve de RDSA structuur noemt. Jij ziet daar minder het nut van in dan in de " Post NL-structuur"



Ik zie dat heel anders! HIER in de KK houdt Hans/ Voda met bewonderenswaardige energie en geduld enkele tientallen draden bij. Daarover is al vaak in de KK gediscussieerd, zelfs twee maanden geleden nog. Bij herhaling heb ik hier verteld hoe belangrijk, zinvol ik de draden van Hans/Voda over heel wat onderwerpen vind. Ik ga dat niet herhalen want dan wordt het weer een heel lange posting. Ik vind die draden van hans zelfs concurrentie voor het verdien-model van IEX. Je pakt zijn draad Umicore of Siemens en je leest in een half uur een massa informatie, meer dan genoeg om te beslissen koop ik dat aandeel of verkoop ik ze.



Het grootste voordeel vind ik dat alles " bij elkaar staat".



Maar ik kan mij ook voorstellen dat jij het anders ziet: Het afslaan van het bod op PostNL is een speciaal gebeuren en als we dat nu in één draadje behandelen, zonder de rest erbij. Dat is voor een ander draadje. Voor jou een pluspunt, voor mij hoeft dat niet.



Overigens Spreadsheet, ik heb over dit onderwerp wel een gebabbeld met de voorpaginaschrijver Arend-Jan Kamp. Die plaatst dus zijn HONDERDEN artikeltjes op EIX, waartussen juweeltjes van informatie zitten, maar...... volgens mij gaat gruwelijk veel, eigenlijk veel te veel, binnen de kortste keren, soms wel na 4 of 6 uur verloren omdat je de informatie die hij net in een goed artikel gepost heeft, allang niet meer terug kunt vinden. Ik heb het daar, uiteraard goed bedoeld, met Arend Jan over gehad en hij gaf toen ook toe, dat dat snelle verdwijnen van zijn artikeltjes inderdaad een beetje een probleem is.



Dat heb je bij de Has/Voda methode NIET ! Kun je op je gemak allemaal nog eens nalezen hoe dat met die windmolens, met die waterstof, kortom met tientallen onderwerpen, denk ik, wel niet was.



Hoewel Arend Jan vaak goede postings/ artikeltjes plaatst lees je die eigenlijk nooit meer terug. Ze zijn verdwenen in cyberspace, te omslachtig om terug te zoeken.



Maar ik praat nu ook vanwege mijn werkwijze, van hoe ik de informatie hier gebruik. Maar andere posters werken wellicht op een andere manier

Pssssst, Spreadsheet: je hebt er ook bij die nooit iets met beleggen doen, maar hier alleen komen om over hun politiek voorkeur te .........



