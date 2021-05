Aandeel Pharming Group AEX:PHARM, NL0010391025

ik stop dit even in een nieuwe draad zodat het overzichtelijk blijft.



ik stel voor dat we Protalix BioTherapeutics



Protalix is a biopharmaceutical company focused on the development and commercialization of recombinant therapeutic proteins expressed through its proprietary plant cell-based expression system, ProCellEx®. Protalix was the first company to gain FDA approval of a protein produced through plant cell-based in suspension expression system. Protalix's unique expression system represents a new method for developing recombinant proteins in an industrial-scale manner.





het is een interessant bedrijf dat ook al een medicijn heeft dat werkt met jaarlijks hogere omzetten. het bedrijf maakt nog wel verlies, maar slechts 6,5 miljoen.



hun 2de medicijn is niet afgekeurd maar ze moeten wachten tot de reis restricties worden stopgezet.

bedrijf heeft een beurs waarde van 150 miljoen en past daarmee in het budget.



op dit moment tikt het bedrijf alle boxen aan die Pharming nodig heeft.

-een bedrijf met een fase 3

-een cash burn die Pharming kan coveren

-de juiste grote voor een overname (kan cash of aandelen)

-het werkt aan dezelfde soort ziektes als Pharming

-het gebruikt een vergelijkbaar platform, dus is makkelijk te integreren



we zouden het zowel cash als met aandelen kunnen overnemen. het bedrijf heeft een bizarre onderwaardering voor hun potentieel.



het bedrijf heeft 1 dure schuld uitstaan (Pharming had dit ook) die we kunnen herfinancieren en dat is het bedrijf winstgeven/ speelt net Kiet.



Pharming heeft al een goed verkoop apparaat waardoor de verkoop tak kunnen verbeteren van Protalix en dan maakt het bedrijf ook flink winst.



stel we doen een cash overname (met schulden dus), dan zijn deze zeker betaalbaar, omdat Pharming geen dividend heeft.



de overname wordt flink winstgevend als

-Pharming 30% revenue groei kan behalen op het bedrijf nu (bedrijf zelf groeit 15%), dus 2 jaar voordat het een hele goede overname is

-farbys medicijn op de markt komt





na de overname heeft Pharming dan ook veel te bieden voor aandeelhouders

-2 medicijnen en veel groei

-leniolisib en een farby's medicijn

-en een zeer poteniele vroege pijplijn (aki & PE)



na de overname is Pharming dus een perfecte investering voor lange termijn aandeelhouders.

Ik wil graag met een paar aandeelhouders dit bij een aandeelhouders vergadering voorstellen en daarmee het process ingang zetten.