Aandeel ABN AMRO BANK N.V. AEX:ABN48, NL0011540547

Nou, daar ligt hij dan toch, de schikking van een klein half miljard voor ABN AMRO. Openbaar aanklager Guus Schram vond het toch nodig om 480 miljoen uit te delen aan ABN AMRO..Ik vind dit een totaal onaanvaardbare zet en zeer dom van het Openbaar Ministerie, zoals ik al eerder uitvoerig in deze post heb uiteengezet: www.iex.nl/Forum/Topic/1380789/ABN-AM... Nogmaals: een zeer domme en schadelijke actie van het OM, die de verkeerden raakt..En OM-aanklager Guus Schram kan lekker zijn CV oppoetsen dat hij de man is geweest die ABN eens even een kleine half miljard boete heeft gegeven.. Ten koste van wat?Banken zitten net in een ingewikkelde transitie periode van een fysieke bank met kantoren en bankmedewerkers naar een totale online omgeving via Internet en apps.Het OM neemt een onverantwoordelijk hoog risico om uitgerekend midden in een wereldwijde pandemie waar de schade nog lang niet is van overzien, denk aan slechte MKB-leningen, niet terug betaalde hypotheken door getroffen burgers die hun inkomen kwijt zijn geraakt door Corona enz enz.. En dan een boete van een half miljard geven.. NHeb er eigenlijk geen worden voor. Als Systeembank ABN AMRO wéér hierdoor omdondert. Wat dus niet helemaal ondenkbaar is om boven beschreven redenen.. Dan kan Wobke Hoekstra er weer 16.8 miljard euro belastinggeld aan uit geven en kunnen de aandeelhouders wéér onteigend worden.. En net alsof Wobke uitgerekend nú, midden in de coronapandemie niet beter kan gebruiken.. Jonge jonge jonge..Bij deze aandeelhouders zitten grote pensioenenfondsen zoals ABP die tientallen miljoenen dividend mislopen en hierdoor ook een lagere koers van ABN AMRO te vreten te krijgen. Want geen dividend uitkeren werkt natuurlijk nou niet echt prijsopdrijvend.. Sterker nog. De toch al super en superrijke short- en hedgefonds hebben zich vergenoegd in de knuistjes gewreven toen deze rechtszaak werd aankondigt door de Heer Schram en hebben vervolgens ABN AMRO naar de bliksem geshort van € 18 naar een laag van € 5.5. Met dan aan het Openbaar Ministerie. Hoeveel miljoen zal Schram gekregen hebben..Ook zal deze boete worden afgewenteld op versneld afvloeien (overtollig) personeel en meer ontslagen. Weet je hoeveel omschoolprojecten met een half miljard er zouden kunnen worden opgezet? Deze werknemers zitten nu allemaal in de WW. Heel slim hoor Schram! Geloof me als ik ze dat het personeel in de hogere salarisechelons NIETS van deze boete gaan voelen..Want nu komt de crux van het verhaal. De Nederlandse staat is in 2008 grootaandeelhouder geworden van ABN AMRO in de vorm van het NLFI (NL financial investments) Hoekstra is hier de eindbaas van. www.nlfi.nl/ De Staat als aandeelhouder waarvoor de boete een vestzak-broekzak verhaal gaat worden. NLFI heeft geen dividend en lagere koersen te vreten gekregen voor haar investering met belastinggeld in ABN AMRO. Maar omdat de boete naar 'Algemene Middelen' zal vloeien, kan Hoekstra uit de staatsruif zijn verlies hieruit terugpakken en zo de mislukte investering in ABN AMRO met belastinggeld billijken. Hoe dan ook. De staat zal hier geen hinder van ondervinden.De andere aandeelhouders des te meer van wat in feite niets meer is als een verpakte belasting inning.. Want zij konden er helemaal NIETS aan doe of tegenhouden op de (B)AVA'sMaar niets van dit alles. De NLFI heeft gewoon zitten slapen op de AVA's en nu zitten de kleinere aandeelhouders met de gebakken peren. Geen dividend en hierdoor koersschade..Dit is totaal niet eerlijk voor de kleinere (particuliere) aandeelhouders en voor de grotere zoals pensioenfonds ABP ook niet. Miljoenen gepensioneerden raken hierdoor gedupeerd in hun uit te keren pensioen.