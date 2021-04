Aandeel ASM International AEX:ASM, NL0000334118

Inzake de wpa over 2021, de kw verhouding en de koers het volgende.



Het aantal uitstaande gewone aandelen is van eind 2016 tot eind 2020 gedaald van 63.800.000 naar 48.900.000. In 2021 worden eigen aandelen opnieuw ingekocht. Eind 2021 zal het aantal uitstaande gewone aandelen zijn gedaald tot circa 48.000.000.

Over het eerste kwartaal 2021 is de winst E 122.500.000,-. De vooruitzichten zijn uitstekend. Een voorzichtige schatting van de winst over 2021 is E 530.000.000,-.

De geschatte wpa over 2021 komt dan uit op E 530.000.000,- : 48.000.000= E11,-.

Een koers van E 300,- eind 2021 levert een kw verhouding op van 27.



Ondergetekende beschouwt deze verhouding als veel te laag om vier hoofdredenen:

1. De balans eind 2020 is zeer sterk. Er zijn geen voorzieningen en de liquiditeitspositie ( E 435 mio.) is groter dan de schulden ( E 375 mio.), zodat, indien de schulden bij vooruitbetaling worden voldaan, nog steeds een aanzienlijke liquiditeitspositie over is. Zo bezien is het Eigen Vermogen 100% van het balanstotaal. Ter vergelijking: ASML torst een schuldenlast van vele miljarden Euros.

2. ASMI verkrijgt haar omzet voor het overgrote deel uit het technologische topsegment.

3. De omzet over 2020 per werknemer is hoger dan E 500.000,-.

4. De zeer goede vooruitzichten.



Gelet op hetgeen is uiteengezet en de wereldwijde waardering voor technologie, is een kw verhouding van 40 tot 50 passend. Een redelijke verwachting is daarom een koers per eind 2021 van 45x E 11,-= E 495,-, tenzij ASMI wordt overgenomen.



Karel Martel