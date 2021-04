Het onderwijs op de basisschool en in het voortgezet onderwijs gaat steeds verder achteruit, constateert de inspectie in het rapport Staat van het Onderwijs 2016/2017Ieder jaar worden er lijsten bekend gemaakt van de ranking van universiteiten wereldwijd. De Nederlandse universiteiten scoren al lange tijd maar middelmatig. Het heeft allemaal te maken de onderwijshervormingen van meer dan 20 jaar geleden. Je vind geen enkele Nederlandse universiteit in de top 50. De technische universiteiten scoren ook laag. In Nederland zijn ze bezig geweest om maar zoveel mogelijk mensen aan een diploma te helpen de afgelopen meer dan 20 jaar. De slagingspercentages waren zo hoog dat je net zo goed de diploma’s gratis kon gaan uitdelen heeft mijn vader eerste graads leraar Engels MO-B wel eens gezegd. De middelmaat die ze hebben afgeleverd staat nu voor de klas. Het is de lamme die de blinde moet helpen. De hoge kwaliteit onderwijs die Nederland vroeger heeft gehad zal nooit meer terug komen. Er is geen geld omdat nog te kunnen repareren. Het is allemaal de schuld van de politiek. Het is een kortzichtig beleid geweest van de politiek en het schaad alleen maar de Nederlandse economie. Vroeger kwamen veel buitenlandse bedrijven naar Nederland toe vanwege de hoge kwaliteit van de mensen die wij hadden in Nederland maar met die middelmatig opgeleide Nederlanders trekken dan veel bedrijven weg naar andere landen waar ze wel hoge kwaliteit mensen kunnen krijgen.Logisch dat bedrijven zoals Philips, ASML, Signify en NXP Semiconductors vooral de buitenlanders aannemen. OP de website van ASML staat dat er bij het bedrijf meer dan 120 nationaliteiten werken. De gewone Nederlandse bedrijven moeten het maar doen met de middelmatig opgeleide Nederlanders. Het zijn Nederlanders geweest die Bluetooth (Jaap Haartsen bij Ericsson) en wireless LAN hebben bedacht. Helaas zijn anderen er met het kind vandoor gegaan en staan de pioniers alleen nog maar in de geschiedenisboeken.China was vroeger een land voor de maakindustrie en buitenlandse bedrijven gingen in China produceren omdat de arbeidskrachten zo goedkoop waren. China heeft veel geld verdient met de maakindustrie en toen heeft China dat geld gebruikt om te investeren in onderwijs. De Chinese overheid verschafte een studiebeurs aan hun meest talentvolle studenten om in het Westen te gaan studeren aan Hogescholen en Universiteiten van goede reputatie. Als de studenten klaar waren met hun studie dan gingen ze weer terug naar China en zo heeft China een kenniseconomie opgebouwd. De hoge kwaliteit mensen stroomden ook weer het onderwijs in en zo krijg je dan een vermenigvuldiging. In China gaan kinderen 6 dagen per week naar school toe. China is nu de tweede economie van de wereld. Japan is nu de derde economie van de wereld en de VS staan bovenaan.