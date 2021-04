Nou, de eerste dag is dan toch wel op een gigantische deceptie uitgelopen voor Coinbase aan de beurs..

Openen op $381, om daarna voor 10 minuten de $429 te zien. Om daarna de koers totaal kapot gedumpt te zien tot een laag van $309 te zien in een paar uur tijd, -19% in 3.5 uur..



Sluiten op een armzalige $328, Ik kan je wel vertellen dat dit de laatste keer is dat ik mee doe als particuliere belegger aan een direct listing. Kijk na 3.5 uur beurstijd nu tegen een verlies aan van meer als €1000,00 Wat een scam..



Wat je zag was gewoon keihard unloaden van CEO Brian Armstrong en de zijnen..

Maar ze brengen hiermee wel keihard schade toe aan de crypto community, naast vervend belegger, ben ik nl ook behoorlijk actief in de crypto's. Op zowel Coinbase als Binance. Je zou zeggen dat Armstrong als grootaandeelhouder en zijn teams en zijn angel investors ook liefhebbers zouden zijn van crypto en alles wat daarmee samenhangt. Als je Gvd een Crypto exchange bouwt, de grootste van de VS nog wel..



Maar dit gedrag van vandaag, gewoon keihard zoveel mogelijk dumpen, maakt niet uit wat voor een prijs. IPV het gewoon over een aantal weken uitspreiden. Laat zien dat Armstrong en team van scammers geen ene donder om Bitcoin en andere crypto zoals Etherium en Cardano geven.. Gewoon een enorme scam dit. We staan nu 13.61% lager met Coinbase. Ipv dat deze dag een feestje zou worden met een mooie dagwinst van 5%.



De enorme dump laat eigenlijk gewoon zien dat Armstrong en de andere grootaandeelhouders geen vertrouwen hebben in het product dat ze verkopen. Crypto. Waarom anders met zoveel haast verkopen? Nina Brink, kom er maar in.

Ik vind het gewoon een belachelijk iets wat er vandaag gebeurt is. En er is een hoop vertrouwen kapot gemaakt nu. In zowel de conventionele beleggingswereld als in Cryptoland.



Waarom hebben de uitgevende en ondersteunende banken de listing niet beter ondersteund? En waarom deze massale dump? Armstrong moet zo vreselijk intelligent zijn. Dan had hij dit kunnen zien aankomen.. Maar het maakt hen gewoon niet uit. Gaat ze alleen maar om cashen. Hij kan nu 100 lambo's kopen. Maar dat was niet genoeg, hij wilde er 200 of beter de hele fabriek in één dag, in 3.5 uur hebben..



Maar deze enorme materialistische *****zak heeft wel massaal zijn vele miljoenen stukken gedumpt vandaag en daarmee vele honderdduizenden particuliere beleggers gedupeerd. Ik neem het de brokers ook kwalijk. Zij hadden beter moeten waarschuwen. Dit is gewoon een schandalige fraudeleuze dump gelijk World Online.. Armstrong en zijn team en zijn van early investors hadden gewoon eerlijk moeten zeggen eerlijk: Ik ga vandaag 100.000.000 aandelen in een paar uur over jullie uitstrooien en de koers gaat zeker een kleine 20% lager dezelfde dag, als we klaar zijn..



Was het niet genoeg om 10 lambo's te kopen Armstrong? waarom moesten het er 1000 zijn? en waarom allemaal morgen kopen? Hebberige stinkvlieg dat het is, Het heeft hem maar om één ding gegaan..



Ik vind dat deze zak hooi direct moet aftreden als CEO van Coinbase vanwege de enorme schade die deze narcist heeft aangebracht aan de gehele cryptowereld en aan de beleggingswereld. En dat hij zijn gelden die hij vandaag van andere beleggers heeft gestolen moet gebruiken om crypto van te kopen zoals Bitcoin. En een jaar naar een boeddhistisch klooster moet gaan om zijn nare narcistische en hebberige ziel te reinigen. Dit soort onverantwoordelijk en inhumaan gedrag verwacht je van een Adolf Hitler, en niet van een jonge vlotte CEO van jong en hip tech bedrijf dat zich bezig houdt met mooie nieuwe technologie zoals crypto.. Maar dit zal deze zak hooi toch wel niet doen. Ik hoop dat karma hem een lesje gaat leren..



Ik ga hem trouwens wel de waarheid, en dit verhaal vertellen via twitter, facebook en Instagram. En ik raad iedereen die vandaag ook gedupeerd is door deze fraude dit ook te doen..

En pak Coinbase ook maar aan. Overvloei ze maar met e-mails en via de app met keiharde kritiek en maak het bedrijf maar kapot in de media, op facebook. Waar je maar kunt. Deze scammers verdienen het niet