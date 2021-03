Aandeel CTP AEX:CTPNV, NL00150006R6

Update: Beursnieuweling CTP lift mee met e-commerce Centraal-Europa(ABM FN-Dow Jones) De logistieke vastgoedinvesteerder CTP doet donderdag 25 maart zijn intrede op de Amsterdamse beurs.Het bedrijf bood tot 61 miljoen nieuwe aandelen aan institutionele investeerders aan, die konden inschrijven op een prijs tussen 13,50 tot 16,00 euro per aandeel. Zo mikte CTP op een opbrengst tussen 824 miljoen en 976 miljoen euro. Inclusief overtoewijzingsoptie kan dit oplopen naar 947 tot 1.123 miljoen euro. Daarmee zou het gehele bedrijf 5,4 tot 6,4 miljard euro waard worden op de beurs.Uiteindelijk werd de beursgang geprijsd op 14 euro per aandeel, zo werd donderdag bekendgemaakt. De beurswaarde komt daarmee uit op 5,6 miljard euro.Met het verse kapitaal wil CTP zijn groei versnellen, door meer projecten te ontwikkelen, vastgoed te kopen en schulden te verminderen. Vorig jaar haalde het bedrijf al meer dan 1,5 miljard euro op met de uitgifte van groene obligaties op de internationale markt.CTP rekent zich tot de top vijf logistieke vastgoedbedrijven in Europa en zegt na 22 jaar autonome groei klaar te zijn voor de volgende stap. CTP bezit vooral panden in Centraal-Europese steden als Praag, Brno en Bratislava en Boedapest. Tsjechië is de grootste markt, gevolgd door Roemenië, Hongarije en Slowakije. Ook in Nederland wil CTP investeren. Daarvoor is nu 300 miljoen euro beschikbaar.De snelle groei van de internethandel, of e-commerce, geeft CTP een flinke wind in de rug.Het bedrijf telt 700 klanten, waaronder diverse bluechips en e-commercepartijen,Dankzij de sterke vraag naar distributiecentra en ander logistiek vastgoed kan het bedrijf pochen op een hoge bezettingsgraad van 95 procent.De directie wordt gevormd door oprichter Remon Vos, Richard Wilkinson, Barbara Knoflach, Gerard van Kesteren, Susanne Eickermann-Riepe en Pavel Trenka. "De outlook voor Centraal-Europa blijft positief", volgens Vos.Door de investeringen in de infrastructuur in de afgelopen jaren wordt Centraal-Europa steeds beter toegankelijk voor West-Europese landen en is er veel vraag naar distributiecentra in de centraal-Europese regio, die economisch sterk groeit, “als we over de coronacrisis heenkijken”.CTP wil halfjaarlijks 70 tot 80 procent van de winst uitkeren als dividend, te beginnen in september van dit jaar. Dit kan naar keuze in cash of aandelen.Het bedrijf boekte vorig jaar een nettowinst van 252 miljoen euro, na winsten van 399 miljoen en 369 miljoen euro in de voorgaande jaren.Update: om exacte prijs beursgang te vermelden.Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.