Aandeel ABN AMRO BANK N.V. AEX:ABN48, NL0011540547

Toeslagen affaire

De staat is dol in de kop geworden met aan het hoofd een carrière lustige en mediageile openbaar aanklager.. ABN AMRO zou er goed aan doen om vervolgstappen te nemen tegen dit OM. Aanklagen wegens smaad en laster. En snel ook... Bijzonder schadelijk dit. Er is nu ongefundeerd, zonder enig vorm van bewijs de term 'schuldwitwassen' in dit verhaal betrokken.ABN AMRO wordt gewoon genaaid door een overheid die er op uit is om ABN AMRO op de knieën te krijgen eerst en dan het voor een 2e keer in te lijven als staatsbank door het voor een 2e keer weg te stelen van de 44% aandeelhouders die er nu nog inzit.. Dat is het spel dat op de wagen staat..Hoe precies?Dit hele witwas verhaal is zo iets ongelofelijk dom van het OM.. Ik heb er gewoon geen worden voor. En het is zo vreselijk rete-oneerlijk voor alle 25.000 banen die er op het spel staan voor alle medewerkers ABN.Ook heeft het OM er slechts een afdeling van 49 FTE opzitten, op het hele witwas gebeuren. Inmiddels houden bij ABN AMRO er zich 2000 FTE bezig met het opsporen en aandragen van verdachte transacties. Noem ik ING nog niet eens. Die afdeling met 49 FTE van Financiën kan dus al de hele data toestroom al helemaal niet aan van de banken, die dit materiaal aanleveren.. ook al zo lekker eerlijk te noemen.. Google het maar eens! RABO benoemde dit probleem ook al eens eerder.OM aanklager realiseert zich heus wel dat een boete natuurlijk vestzak-broekzaak is voor grootaandeelhouder Staat met 56% van alle aandelen. Want uiteindelijk zal deze uit het dividend moeten komen. En de boete zal als algemene middelen bij het weer terugkomen bij oa het NLFI..Maar de particuliere beleggers en de pensioenfondsen mogen de boete gaan dragen. Want zij bezitten de andere 44% van de aandelen ABN AMRO uiteindelijk.. In feite is de hele witwasboete uit te leggen als een verkapte belasting. Die Wobke nu met al zijn Corona uitgaven zeker niet meer laat lopen.. De Boete doet de staat als grootaandeelhouder in ABN dus feitelijk 0 pijn. Terwijl zij het dividend als belasting kunnen afpakken van de rest van de aandeelhouders ABN AMRO, daarmee iedere burger met recht op een pensioen feitelijk naaiend!!Heel slim bedacht hoor!Maar kijk eens wat een belachelijk risico de Staat in de vorm van het OM nu neemt met ABN AMRO. Hoe dom kan een OM zijn? Ik stel hier de vraag nog maar eens. Want zij helpen een alreeds aan de banden van de staat liggende, maar verder nochtans behoorlijk financieel gezonde systeembank gewoon helemaal naar de klote! . 8 miljoen particuliere klanten en 600.000 zakelijke klanten worden door het OM op het spel gezet. Als ABN AMRO idd een bankrun door een giga boete in Coronatijd en (onterechte)imago schade te verduren krijgt. Dan stopt zonder ingrijpen v/d staat gewoon de NL-economie met draaien. Als 8 miljoen Nederlanders geen betalingen meer kunnen doen aan elkaar of bedrijven, omdat zij miljarden spaar en banktegoeden kwijtraken, als 6 ton zakelijk klanten onderling het betalingsverkeer moeten staken. Omdat alle zakelijke ABN rekeningen geblokkeerd zijn.. Dan is BV NL failliet! Dan loopt de Nederlandse Staat een onherstelbare schade van misschien wel 150 miljard op.. Een gigantische recessie tot gevolg hebbend, met on top of Corona genoeg moet zijn om Nederland tot 3e wereldland te reduceren..De staat zou er goed aan doen om de banken die idd de poortwachters zijn. Eens niet zo onheus te bejegenen. Ze uit te maken voor witwassende criminelen en ze giga boetes op te leggen. leuk is dat voor die 25K medewerkers om zo gecriminaliseerd te worden door een overijverige te bureaucratische opperende Openbaar ministerie en ministerie van financiën..Een onredelijke overheid die niet normaal met de banken de poortwachters een plan wil trekken.(dus met alle systeembanken een systeem bedenken waarmee witwassen integraal en makkelijk mee gerapporteerd kan worden opzetten, bij het OM bijvoorbeeld)Maar een OM, een overheid die alleen maar repressief wil optreden naar de banken toe. Hoger personeel bedreigt met persoonlijke vervolging en celstraffen, dreigt met honderden miljoenen kostende boetes, banken zwart maakt en demoniseert. opzettelijk veel te lang wacht met rechtszaken doorzetten dan uiteindelijk. duizenden bankmedewerkers imago schade oplevert door banken te demoniseren met ongefundeerde beschuldigingen, nieuwe hippe termen zoals zoals 'schuldwitwassen'HOE DOM KAN EEN OM ZIJN!!BRON: www.ad.nl/economie/om-verdenkt-abn-am...