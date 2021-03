Valuta BTC/USD IEX:BTCUSD,

Ik zie op de fora nog geen DeFi draadje. Dus bij deze: een DeFi draadje.



DeFi is vorige zomer opgekomen en een absolute hit. Een paar key cijfers:



- Koers van Yearn Finance (een leading DeFi platform) begon in juli 2020 rond de 600 euro en steeg to ruim 36.000 euro in september 2020. Momenteel staat de koers rond de 30.000 euro.

- De TVL (Total Value Locked) van $70 miljoen in 2018 naar momenteel $44 miljard (!) euro.



Enorme stijgingen, ondanks dat het voor de gemiddelde TradFi (Traditional Finance) belegger nog vrij ingewikkeld is om uberhaupt te beleggen op de decentrale platformen.



De redenen voor de stijgingen lijken ook duidelijk:

- in TradFi is nauwelijks nog rendement te halen met sparen, In DeFi zijn zeer hoge spaarvergoedingen juist eerder regel dan uitzondering,

- Geen KYC policies, iedereen heeft toegang tot de markt

- 24/7 toegankelijk

- Als liquidity provider zijn enorme rendementen te behalen.

- Een veelheid aan producten platforms en producten waarmee rendement behaald kan worden.



Momenteel ben ik aan het experimenteren in een pool waar ik ruim 4% per dag(!!) rendement haal. Ik heb er nog geen flaws in kunnen ontdekken. Iedere paar uur worden de rewards bijgescheven en je kan ieder moment uitstappen. De onderliggende waarden zijn openlijk te zien voor iedereen.



Er zijn uiteraard nadelen:

- het is experimenteel

- fouten in de code, hacks en scams zijn mogelijk en komen ook voor

- decentraal betekent dat je zelf verantwoordelijk bent - je kan niemand bellen als er iets fout gaat.



Ethereum kent inmiddels het rijkste ecosysteem - je kunt er uitlenen, lenen, liquidity verschaffen, staken, je beleggingen verzekeren, handelen in futures, opties en bonds.



Binance is een goede tweede aan het worden, alhoewel sommigen vraagtekens zetten bij hoe decentraal Binance is. Feit is dat Binance een vork van Ethereum is met veel en veel lagere fees dan Ethereum en dat het ecosysteem op Binance zich in razend tempo ontwikkeld.



Verder zijn er nog wat blockchains waarop ook activiteit is, uit m'n hoofd Solana, Cosmos en nog enkele anderen. En er zijn de zogenaamde Ethereumkillers Polkadot en Cardano. Deze hebben echter nog een lange lange weg te gaan.



Feit is dat `DeFi veel mensen aantrekt vanwege de enorme rendementen die vrij eenvoudig (als je weet hoe) gemaakt kunnen worden, en trekt dus ook allerlei gespuis aan.

Het is dus belangrijk dat je kwaliteit kan onderscheiden en proposities op waarde moet weten te schatten.



Misschien kunnen we elkaar op dit forum helpen. Vooral ook omdat IEX vooral een TradFi forum is. Ik zie mezelf misschien ook een beetje als ambassadeur om mensen te helpen en wegwijs te maken in de wondere wereld van Decentralized Finance.



LFG!