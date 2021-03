De VVD bepaald sinds de jaren '80 vrijwel onafgebroken het politieke beleid in Nederland.



De verborgen agenda van de VVD is dat het grootkapitaal sinds machtiger wordt.



Woningcorporaties moeten jaarlijks een heffing betalen van 2,5 miljard euro, terwijl investeerders die honderden huizen bezitten niet worden belast.

Doel is dat steeds meer sociale woningbouw wordt verkocht.

Het gevolg is dat de woonlasten voor veel mensen steeds verder toenemen.



Dit gaat in tegen het landsbelang.

Wonen is geen luxe, maar een grondrecht.

Echter worden woningen voor steeds meer mensen onbetaalbaar.



De Tweede Kamer loopt steeds achter de feiten aan.



Om starters op de winingmarkt te stimuleren, wordt bijvoorbeeld een bonus gegeven van 15.000 euro. Het resultaat is dat de prijzen alleen maar verder stijgen.

Hoe meer de markt wordt gestimuleerd door dit soort regelingen, des te meer stijgen de woningprijzen.



Vrijwel niemand gaat een koopwoning verkopen om vervolgens te gaan huren. Er wordt weer een ander huis gekocht, wat vaak duurder is. Daardoor profiteren consumenten relatief weinig van de prijsstijgingen. De WOZ-heffing echter wel toe door het hogere prijsniveau. Ook moet meer erfbelasting worden betaald. Veel mensen moeten bij aankoop nog hogere bedragen lenen.

De huurprijzen stijgen nog verder.



Wie profiteren dan wel? Banken, makelaars, notarissen, huisjesmelkers en verzekeraars. De VVD staat in dienst van deze groepen. Ook al gaat dit in tegen het welzijn van de meeste mensen in Nederland. Ook al gaat dit in tegen het landsbelang.



De hypotheekrente is nu laag. Door de hypotheekrenteaftrek nu af te schaffen voor nieuwe gevallen, kan de koopkracht fors worden verhoogd.

De afschaffing van de HRA dient volledig te worden besteed aan de verlaging van de inkomstenbelasting op werk.



Hierdoor zullen de huizenprijzen dalen en stijgt de koopkracht.

Ook kan een zelfwoonplicht te worden ingevoerd, om zo een huis kopen voor meer mensen mogelijk te maken.



Landen als Itaie, Spanje, Griekenland en Portugal kunnen sinds de komst van de Euro niet meer devalueren. Om te voorkomen dat deze landen failliet gaan, is de rente door de ECB verlaagd naar 0% en worden maandelijks voor vele miljarden aan obligaties opgekocht.

Wij ontvangen geen rente meer op ons spaargeld en pensioenen worden veelal al 12 jaar niet meer geindexeerd.

Helaas worden er in Zuid Europa amper hervormingen doorgevoerd. Hierdoor blijft de huidige situatie voortduren. Dus zullen onze pensioenen nog lange tijd onder druk blijven staan. Daarbij zijn de pensioenpremies opgelopen.

Europa is verworden tot een tranferunie.



De VVD van Mark Rutte liet en laat dit alles gebeuren.



Jarenlang is bezuinigd op zorg en onderwijs. De gevolgen zijn groot. Het niveau van de Nederlandse scholen en universiteiten is de laatste jaren sterk achteruit gegaan.

De capaciteit en kwaliteit van de zorg is minder dan voorheen. Met alle gevolgen van dien.

Een deel van de jeugd ontbreekt het aan respect voor de medemens. Honderdduizenden mensen zijn niet in staat om te lezen of te schrijven. Een deel van de Nederlandse bevolking spreekt geen Nederlands.



Ieder jaar komen tienduizenden asielzoekers naar Nederland.

Het is beter voor de landen van herkomst en vaak ook voor de mensen zelf, om ter plekke hulp te bieden. Als dit niet veilig is in het land van herkomst, dan zo dicht mogelijk in de nabije omgeving waar het wel veilig is. Dit is beter voor Nederland, maar ook voor de toekomst van de landen van herkomst.



De koopkracht van veel werknemers, ook boven het minimumloon, is de laatste jaren sterk onder druk komen te staan.



Het argument dat mensen door meer onderwijs een beter salaris kunnen krijgen, gaat echter vaak niet op.

Want voor bijvoorbeeld schoonmaakwerk is minder onderwijs vereist. Maar ook dit werk is essentieel. Dus het is niet terecht dat dit werk niet voldoende wordt beloond.



Nederland laat zich door Europa steeds meer de wet voorschrijven. Onze boeren worden bedolven met bureaucratie uit Brussel. Vrijwel iedere dag sluiten er in Nederland boerenbedrijven.

Maar ook dit doet de VVD in dienst van het grootkapitaal. Om daar zo veel mogelijk landbouwgrond voor vrij te maken.



Maar ook het MKB wordt te zwaar belast door een te hoge belastingbedruk.

Het grootkapitaal, zoals Star Bucks, Google, Facebook en Amazon betaald vrijwel geen belasting.

Nederland is één van de grootste belastingparadijzen ter wereld.

Wij betalen daarvoor allemaal de rekening.



Iedere dag opnieuw.

Hoe lang accepteren wij dit nog?



Bij de VVD gaat het belang van een zeer kleine groep, het grootkapitaal, vóór het landsbelang.



Nederland beschikt nu nog over het meest geavanceerde gasnetwerk ter wereld. Met relatief kleine aanpassen, kan dit worden omgezet naar een netwerk voor de levering van waterstof.



Ook kan eerst nog lange tijd goedkoop gas worden geimporteerd uit het buitenland. Gas is veel minder vervuilend dan kolen, olie en biomassa.

De Tweede Kamer besloot echter meer dan 10 miljard euro te investeren in vervuilende biomassa en daarnaast honderden miljarden in de afbraak van het gasnetwerk. Opnieuw een bewijs van een gebrek aan visie.



Zo wordt fout op fout gemaakt.



Het landsbelang staat steeds niet voorop, maar de doctrine van Brussel en de macht van het grootkapitaal.



Rutte weet maar al te goed: de braafste schoothondjes hebben later de beste kansen in Brussel of bij één van de Nederlandse grootbanken. Van daar zijn loyaliteit. Uiteraard met af en toe theater ertussendoor om de achterban te laten geloven dat hij niet overal klakkeloos mee akkoord gaat.



Laat u niet langer misleiden door de glimlach van Rutte, de mooie praatjes en het charisma.