Als een onderneming teveel geld heeft in combinatie met weinig investeringsopportuniteiten kan het opteren om aandelen in te kopen. Investeren in geld levert immers een rendement op van 0%. Dus als je 50 euro geld hebt dat 0% opbrengt en 50 euro gebouwen en voorraad waarmee je 10 euro winst kan halen, dan heb je dus een spaarboekje dat 10/(50+50) = 10% opbrengt. Koop je met het geld eigen aandelen, dan is het geld weg. Je hebt dan enkel nog die voorraad en gebouwen die 10 euro winst genereren per jaar. Je spaarboekje haalt dan 10/50 = 20%.