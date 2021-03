Aandeel Pharming Group AEX:PHARM, NL0010391025

De Strategie van Pharming maar eens nader geanalyseerd.De meeste informatie is eenvoudig terug te vinden op de site van Pharming:Achtergrond informatie:Pharming is een wereldwijd actieve biofarmaceutische onderneming in de commerciële fase die innovatieve eiwitvervangende therapie. Het belangrijkste compound in de portefeuille betreft onze recombinante humane C1-esteraseremmer, of rhC1INH. C1INH is een natuurlijk voorkomend eiwit dat de complementcascade neerwaarts reguleert om zwelling in aangetaste weefsels te beheersen.RUCONEST®, is de eerste en enige plasmavrije rhC1INH-eiwitvervangingstherapie. Het is goedgekeurd voor de behandeling van acuut erfelijk angio-oedeem of HAE-aanvallen. We commercialiseren RUCONEST® in de Verenigde Staten, de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk via de eigen verkoop- en marketingorganisatie, en in de rest van de wereld via een distributienetwerk.Pharming ontwikkelt ook rhC1INH voor nieuwe indicaties, waaronder pre-eclampsie en acuut nierfalen en de klinische werkzaamheid van rhC1INH in COVID-19 wordt thans onderzocht.Daarnaast bestudeert Pharmiong het orale precisiegeneesmiddel Leniolisib (een fosfoïnositide 3-kinase-delta of PI3K-delta-remmer) voor de behandeling van geactiveerd PI3K-deltasyndroom of APDS, in een registratie die fase 2/3-onderzoek in de VS en Europa.Bovendien wordt gebruik van de transgene productietechnologie om de volgende generatie eiwitvervangende therapieën te ontwikkelen, met name voor de ziekte van Pompe, welk programma zich momenteel in de preklinische fase bevindt.RUCONEST® (conestat alfa) is een recombinante humane C1-esteraseremmer die is goedgekeurd voor de behandeling van acuut erfelijk angio-oedeem ("HAE") -aanvallen bij patiënten in Europa, de VS, Israël en Zuid-Korea. Het product is beschikbaar op named-patient-basis in andere gebieden waar er nog geen handelsvergunning voor is verkregen.De sterke punten van Pharming:• Toenemende verkoop van RUCONEST®• Bewezen mogelijkheden voor commercialisering van zeldzame aandoeningen• Interne pijplijn van kandidaat-producten• Transgene productie-platformtechnologie• Gegevensexclusiviteit, knowhow en intellectueel eigendom• Na genoeg volledige productie in eigen beheer van de volledige supply-chain (met uitzondering van de opzuivering)• Eigen verkoop organisatie in de belangrijkste Wereld markten• Strategisch belang in BioConnection v.w.b. de afvul capaciteitDe Pharming strategieHet doel van Pharming is om een toonaangevend biofarmaceutisch bedrijf te zijn dat zich richt op het aanbieden van behandelingsopties voor patiënten met onvervulde medische behoeften, gericht op zeldzame ziekten.De driepijlerstrategie:• Verdere groei van de verkoop van RUCONEST® door lanceringen in andere landen en vergroting van het marktaandeel voor behandeling van acute HAE-aanvallen.• Uitbreiding van indicaties voor rhC1INH en klinische ontwikkeling en commercialisering van nieuwe recombinante humane eiwitten met behulp van onze platformtechnologieo Het ontwikkelen van rhC1INH voor aanvullende grote nog onvervulde indicaties, zoals acuut nierfalen, pre-eclampsie en COVID-19o Het ontwikkelen van comfortabeler toe te dienen vormen van RUCONEST®o Toepassing van onze transgene productietechnologie bij de ontwikkeling van de volgende generatie eiwit-vervangende therapieën (Pompe en Fabry)• In licentie nemen of verwerven van kandidaat-geneesmiddelen die zich in late stadia van klinische ontwikkeling bevinden en die mogelijk kunnen profiteren van onze commerciële infrastructuuro Ontwikkeling van Leniolisib voor de behandeling van ADPSo Het ontwikkelen of verwerven van nieuwe programma's of ondernemingen die kunnen worden gecommercialiseerd met behulp van onze verkoop- en marketinginfrastructuur.De Analyse van Jesse in Jip en Janneke taal:Pharming is een uniek Biofarmaceutische bedrijf, dat al 12 kwartalen op rij zwarte cijfers noteert. Staat er financieel heel erg sterk voor met eigen vermogen van € 146,3 miljoen en € 168,3 miljoen in kas.De strategie is gebaseerd op drie pijlers:• Het vergroten van de winstgevendheid door verdere groei van Ruconest in de markt van acute HAE aanvallen.• Het vinden van nieuwe medicaties voor Ruconest zoals AKI, Pre-Eclampsie en Pompe.• Het ontwikkelen van ingelicenseerde medicijnen, zoals het in ontwikkeling zijnde Leniolisib van NovartisPharming is niet alleen uniek vanwege z’n financiële prestaties, maar juist vanwege het feit dat het volledige productie proces nagenoeg volledig in eigen beheer wordt gedaan. Van grondstof (konijnen- en koeienmelk) tot het afvullen van de flacons Ruconest. Daarnaast is Pharming uniek omdat het zelf een verkoop organisatie heeft ontwikkeld.Slechts het opzuiveren wordt momenteel bij Sanofi uitbesteed. Hier betaald Pharming natuurlijk de hoofd prijs. Echter vorig jaar heeft Pharming aangekondigd om dit jaar zelf de opzuivering in Oss te gaan doen. Men kan de investering in het nieuwe gebouw(dat voor 20 jaar wordt gehuurd uit de bestaande cash flow financieren.Door zelf de zuivering te gaan doen, neemt de winstgevendheid verder toe, maar veel belangrijker is dat Pharming onafhankelijk van Sanofi wordt.De drie meest interessante nieuwe medicaties die in de Pipe-Line zitten zijn AKI, PE en Pompe.Voor AKI en PE zijn nog relatief dure onderzoeken nodig. Dat deze onderzoekingen voorlopig vertraagd zijn vanwege de pandemie komt Pharming niet slecht uit. Immers men houdt het duur verdiende geld voorlopig op de bank. Bovendien heeft Pharming momenteel te weinig productie capaciteit voor deze twee nieuwe medicaties, men heeft namelijk Ruconest op basis van koeienmelk nodig voor deze medicaties. Dus laten de koeien in Haastrecht zich in alle rust verder ontwikkelen. Zodra Ruconest op basis van Koeienmelk door de autoriteiten wordt goedgekeurd, is het vroeg genoeg om de onderzoeken naar AKI en PE verder nieuw leven in te blazen, geduld is hier wederom nodig voor de LT belegger.Zodra de nieuwe zuiveringsfabriek in Oss volledig operationeel wordt, is Pharming volledig onafhankelijk van Sanofi en kan men de strijd met Sanofi aangaan op de lucratieve markt voor Pompe. De wereld markt voor Pompe wordt wereldwijd ingeschat op € 1,3 miljard.Sanofi is in de markt voor Pompe Monopolist, alleen in Nederland boekte Sanofi in 2018 al € 200 miljoen omzet.Kortom de nieuwe zuiveringsfabriek in Oss verlaagt niet alleen de kostprijs van Ruconest substantieel, waardoor de winstgevendheid verder toeneemt. De nieuwe zuiveringsfabriek maakt de strijd met Sanofi op interessante medicaties zoals Pompe eindelijk mogelijk.Groeten,Jesse LivermorePS Collega grootaandeelhouder Sijmen zei daar zelf vorig jaar over in Oss tijdens de feestelijke contract ondertekening van het nieuwe gebouw:“We blijven investeren in de uitbreiding van onze interne verwerkingscapaciteit als onderdeel van onze lange termijn groeistrategie. Deze belangrijke fase van de productie vindt nu enkel nog in Frankrijk (Sanofi) plaats. Door de toevoeging van de locatie in Oss wordt het risico gespreid en neemt de capaciteit met meer dan honderd procent toe.Het is fijn om in eigen land te kunnen blijven. Het Pivot Park is een prachtige locatie en we zitten straks pal naast BioConnection. Daar vindt de laatste fase van de productie plaats en dat blijft ook zo.”