Aandeel Pharming Group AEX:PHARM, NL0010391025

Welkom nieuwe bezoekers. Ik weet niet wat u op ons forum brengt en wat u zoekt. Op dit forum wordt het aandeel of de grond ingeboord, of de hemel ingeprezen. Een gulden middenweg schijnt er niet te zijn.Naast veel verschillende meningen, vindt u hier ook interessante achtergrond informatie over Pharming, maar ook info over lopende onderzoeken.De professionals geven regelmatig nieuwe koersdoelen af. Bij deze een zo volledig mogelijk overzicht.Check elk advies! Elke belegging moet bij uw persoonlijkheid passen en bij uw eigen beleggingsstrategie.Elke belegger is verantwoordelijk voor zijn eigen aankoop- en verkoopbeleid: "Dragen i.p.v klagen", is nog wel eens lastig.Dit zeggen de analisten over het koersdoel van Pharming:Koersdoel gemiddeld: 1.78Koers Pharming: 1.13 (24/2, 11.35 uur)Koerspotentie op basis van het gemiddelde koersdoel: circa + 57%De negatieve of juist een positieve uitkomst van alle lopende onderzoeken naar het effect van Ruconest op meerdere ernstige veel voorkomende ziekteverschijnselen zijn nog niet in de meeste koersdoelen verwerkt, maar dit terzijde.Oppenheimer & CoKoersdoel: 3.50 euroDatum: 26-06-2020Bron: RabobankH.C. WainwrightKoersdoel: 3.10 euroDatum: 14-05-2020Bron: BeursadviesproRoth CapitalKoersdoel: 2.10 euroDatum: 31-07-2020Bron: RabobankPortzamparcKoersdoel: 1.80 euroDatum: 22-09-2020Bron: Beursadviespro.nlFirst BerlinKoersdoel:1.80 euroDatum: 04-08-2020Bron:RabobankStifel NicolausKoersdoel: 1.80 euroDatum: 31-07-2020Bron: RabobankKempenKoersdoel: 0,60 euroDatum: 07-01-2021Bron: RabobankAlgemene adviezen over het aandeel:* Joel Greenblatt, zeer positief over Pharming:* Morningstar:* Overzicht koerstechnisch (TA) en fundamentele factoren zijn uitgebreidt beschreven:* Simply Walltreetsimplywall.st/stocks/nl/pharmaceutica...* Analist.be:* Hollands Glorieyoutu.be/vVpBbn-zrLMEenvoudige technische analyse (TA) op basis van:- De theorie van Stan Weinstein (10-02-2021):* Langlopend voortschrijdend gemiddelde: staat op het punt om van gelijkblijvend te veranderen in stijgend.* RS: nog geen hogere toppen* Omzet op de beurs: geen hogere toppen (bron eigen archief)* Cruciaal toppenpatroon (3 x circa 160/1.65)* Cruciaal bodempatroon (3 x circa 0.70/0.75)* Het lijkt erop dat de koers tussen deze bodems en toppen fluctueert de koers totdat er iets opzienbarends plaatsvindt.- Nico Bakker:* Bollinger Bands (negatief sentiment, raakt de onderste op 23/02/2021)Nog meer info:Specifieke info over alle vacatures bij Pharming, met dank aan Jansen&Jansen:Specifieke Pharmingfacts, met dank aan Voda:Pharmings paradepaardje, "Ruconest", heeft de status van een "weesmiddelgeneesmiddel". Dit betekent dat het voor een uiterst zeldzame ziekte wordt gebruikt. Bij een toepassing op een van de volgende aandoeningen kan de omzet zo maar 10x zoveel worden.1. Cardiologie (hartkleppen):p3.snf.ch/Project-1978802. Covid:3. Laatste nieuws covidonderzoek (04/02/2021):"Recruiting van COVID-19 patiënten gestart in 3 ziekenhuizen in Brazilië voor de trials met Ruconest (conestat alfa) bij ernstige longontsteking. De volgende 3 ziekenhuizen zijn bij het onderzoek betrokken:- Centro Hospitalar Municipal in Santo André (CHMSA),- Hospital Estadual Mário Covas, in Santo André,- Hospital de Urgência in São Bernardo do Campo.Bron: LtSiPG"4. Long covid:5. Neurologische aandoeningen:6. Veelbelovend medicijn bij een beroerte (recente studie):7.Overige onderzoeken (waaronder Covid onderzoek) en reeds in de markt gezet:8. Amerikaanse octrooiaanvraag voor behandeling en preventie van pre-eclampsie:patents.justia.com/patent/202003908729. Onderzoek IVIG-infusies en een link over algemene informatie over IVIG-infusies:clinicaltrials.gov/ct2/history/NCT035...Toekomstige updates over klinische trials in het algemeen, inclusief COVID-19:10. Farmacokinetiek van humane recombinante C1-esteraseremmer en ontwikkeling van antilichamen tegen geneesmiddelen bij gezonde honden11. RUCONEST® als een therapeutische strategie om de incidentie van vertraagde transplantaatfunctie te verminderenclinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03791476Algemene informatie over de laatste ziektebeelden waar Ruconest als "C1-esteraseremmer" mogelijk een rol van betekenis kan zijn:* 01-02-21 Over Cytokine storm :* 21-01-21 Invloed van C1-esteraseremmer op de behandeling van Covid (Ruconest is ook een C1-esteraseremmer):link.springer.com/article/10.1007/s10...Wetenschappelijke publicaties:*Publicatie medisch tijdschrift Frontiers "Met meer dan 900 academische disciplines zijn we een van de grootste en meest geciteerde uitgevers ter wereld":*Live Science (Elsevier, mei 2021)Fundamenteel en de koers van het aandeel (2015-2019)*Personeelsbestand + 142%* 0mzet +1460%* Omzet per werknemer + 547%* Koers van het aandeel per 1 januari 2015-2019: +94%Bron RabobankBioConnection* Pharming heeft een (strategisch) minderheidsbelang in BioConnection:* BioConnection is vereerd om VarmX te ondersteunen:bioconnection.eu/news/bioconnection-i...Communicatie* webinars: 4 maart 2021 (info op website)Samengevat:Alle hier bovengenoemde of nog niet genoemde thema's op personeelsgebied, investeringen, lopende trials en de gang van zaken bij Bioconnection roepen bij beleggers enorm veel emoties op:* Beleggers met een rotsvast vertrouwen in Pharming hebben een hoge verwachting van het koerspotentieel.* Beleggers die al heel lang tevergeefs op de 2 euro grens wachten, beginnen juist hun geduld te verliezen of hebben dit al verloren.