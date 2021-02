Aandeel Pharming Group AEX:PHARM, NL0010391025

Op 4 maart 2021 zal Pharming Group om 19:00 CET een webinar houden waarin CEO Sijmen de Vries en CFO Jeroen Wakkerman de gebeurtenissen en de financiële resultaten van 2020 zullen bespreken. Deze webinar bevat een bedrijfsupdate, inzicht in de marktomstandigheden, de vooruitgang van onze pijplijn en een financieel overzicht.Naast veel verschillende meningen, vindt u hier ook interessante achtergrond informatie over Pharming, maar ook info over lopende onderzoeken.De professionals geven regelmatig nieuwe koersdoelen af. Bij deze een zo volledig mogelijk overzicht.De negatieve of juist een positieve uitkomst van alle lopende onderzoeken naar het effect van Ruconest op meerdere ernstige veel voorkomende ziekteverschijnselen zijn nog niet in de meeste koersdoelen verwerkt, maar dit terzijde.Dit zeggen de analisten over het koersdoel van Pharming:H.C. WainwrightKoersdoel: 3.10 euroDatum: 14-05-2020Bron: BeursadviesproRoth CapitalKoersdoel: 2.10 euroDatum: 31-07-2020Bron: RabobankOppenheimer & CoKoersdoel: 2.00 euroDatum: 26-06-2020Bron: RabobankPortzamparcKoersdoel: 1.80 euroDatum: 22-09-2020Bron: Beursadviespro.nlFirst BerlinKoersdoel:1.80 euroDatum: 04-08-2020Bron:RabobankStifel NicolausKoersdoel: 1.80 euroDatum: 31-07-2020Bron: RabobankKempenKoersdoel: 0,60 euroDatum: 07-01-2021Bron: RabobankAlgemene adviezen over het aandeel:1. Joel Greenblatt, zeer positief over Pharming:2. Morningstar:3. Overzicht koerstechnisch (TA) en fundamentele factoren zijn uitgebreidt beschreven:4. Simply Walltreetsimplywall.st/stocks/nl/pharmaceutica...5. Analist.be:Nog meer info:nebula.wsimg.com/22f4a4972f988a512c0e...Specifieke info over alle vacatures bij Pharming, met dank aan Jansen&Jansen:Specifieke Pharmingfacts, met dank aan Voda:Pharmings paradepaardje, "Ruconest", heeft een aantal belangwekkende onderzoeken lopen:Cardiologie (hartkleppen):p3.snf.ch/Project-197880Covid:Laatste nieuws covidonderzoek (04/02/2021):"Recruiting van COVID-19 patiënten gestart in 3 ziekenhuizen in Brazilië voor de trials met Ruconest (conestat alfa) bij ernstige longontsteking.De 3 ziekenhuizen:- Centro Hospitalar Municipal in Santo André (CHMSA),- Hospital Estadual Mário Covas, in Santo André,- Hospital de Urgência in São Bernardo do Campo.Bron: LtSiPG"Long covid:Neurologische aandoeningen:Veelbelovend medicijn bij een beroerte (recente studie):Overige onderzoeken (waaronder Covid onderzoek) en reeds in de markt gezet:Toekomstige updates over klinische trials in het algemeen, inclusief COVID-19:Algemene informatie over de laatste ziektebeelden waar Ruconest als "C1-esteraseremmer" mogelijk een rol van betekenis kan zijn:* 01-02-21 Over Cytokine storm :* 21-01-21 Invloed van C1-esteraseremmer op de behandeling van Covid (Ruconest is ook een C1-esteraseremmer):link.springer.com/article/10.1007/s10...A) Studies gestart the laatste 12 maanden :———o) Prevention of Severe SARS-CoV-2 Infection; Switzerland, Mexico, Brasilo) Prevention of Severe SARS-CoV-2 Infection; USAo) Improving Neurological Symptoms in Post COVID-19 Infection; USAo) Binding profiles and neuroprotective properties in brain ischemia/reperfusion injury:o) Acute Ischemic Cerebralp3.snf.ch/Project-197880o) ADRS caused bij IVIG:clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT035764...B) Oudere studies:———o) Reduce the Incidence of Delayed Graft Functionclinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03791476o) Pre-Eclampsie,o) AKI,o) Pompe,o) Fabry,o) APDS,