Aandeel BAM Groep Koninklijke AEX:BAMNB, NL0000337319

Lente!

Met verwachtingsvolle jaarcijfers en een nog belangrijkere outlook werd 18 februari tegemoet gezien.

2020 is een jaar om snel te vergeten, hoewel het 2e halfjaar resultaat hoopvol stemde.

Dit vertaalde zich ook in een oplopende koers waardoor het lijkt dat beleggers weer vertrouwen hebben teruggevonden.

Over de sluizen, museum of the future, children’s hospital, het meerwerk Afsluitdijk -door foutieve berekening RWS- werden we niet veel wijzer. Het is allemaal nog in onderhandeling, hoewel op de Duitse sluis ‘double digit’ miljoen tegemoet kan worden gezien.

Op reorganisatiekosten is eind 2020 reeds 30 miljoen geboekt.



BAM ziet tekenen van marktherstel, maar merkte ook op dat dit per land en per segment verschilt. De onzekerheid houdt aan mede door corona en het stikstofbeleid. Men gaf daarom ook geen concrete outlook af.

De strategie voor 2021 tot en met 2023 zal leiden tot een kleiner maar winstgevend en voorspelbaar bedrijf en zal tegelijkertijd een duurzaam platform creëren voor toekomstige groei.

Op de middellange termijn streeft BAM naar een marge gecorrigeerde EBITDA van circa 5 procent. De opbrengsten zullen dalen tot circa 5,5 miljard euro.

Eventuele desinvesteringen in Duitsland en België. International staat in de etalage.

BAM richt zich op groei van activiteiten in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Dit zijn de markten waar BAM verreweg de grootste schaal heeft. In deze landen start BAM met top 3-posities in zowel de business line Bouw en Vastgoed, als de business line Infra. Ook richt BAM zich op uitbreiding van de dienstverlening op het gebied van publiek-private samenwerking (pps), vanwege de sterke en groeiende positie in dit marktsegment.

Het strategisch plan richt zich specifiek op het verbeteren van het risico en beloningsprofiel.Geen omvangrijke en risicovolle projecten in portefeuille meer nemen, door de omvang van projecten tegen een vaste aanneemsom en één aanbestedingsfase ) in Bouw en Vastgoed, en in Infra te beperken tot € 150 miljoen. Mogelijk geldt dat niet voor Ierland en UK omdat daar een andere aanbesteding gehanteerd wordt, althans dat heb ik begrepen.

Handhaven dividendbeleid van 30-50% uitbetaling van nettoresultaat, let wel: nettoresultaat.

Bam gaat tevens voor circulair, duurzaamheid en duurzamere waarde voor opdrachtgevers, medewerkers, de samenleving en investeerders. In de loop van 2021 zal duidelijke voortgang worden gerapporteerd. Ik kan niet wachten...