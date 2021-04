Op de site van easybroker staat nu wie er achter zitten:Zie: www.easybroker.nl/investeerderspagina De aandeelhouders zijn O.A:Nico Pantelis, Michiel Rietveld, Angeline Rietveld. Zie de foto als bijlage.Laten die volgens Stichting Internet Domeinregistratie Nederland nu achter de volgende sites zitten.Slim Beleggen, Beurssignalen, BeursBrink, Beursfoon, Value jagers, Beurstips, Marktgevoel, etcDe hele zomer werden we overspoeld met emails van Slimbeleggen met teksten:Wij van slimbeleggen hebben nu iets voor u gevondenEASYBROKER: eenvoudig, betrouwbaar, goedkoop!Het is weer drummen aan de figuurlijke deur bij EasyBroker.Het team draait overuren, maar dat doen ze maar al te graag.Het zijn zelf allemaal beleggers, dus ze weten maar al te goed wat u wil. Ze zitten met dezelfde vragen en noden als u. Daarom hebben ze nu een broker opgericht, die perfect is afgestemd op de eisen van beleggers, niet van bankdirecteuren.Blijkbaar was dat een misleiding, want pantelis en rietveld zitten daar blijkbaar ook achter.Wij van WC eend, vinden WC eens fantastisch!!!Maar nu komt het: ze hebben maar liefst 1250+ aan klanten, ja u leest het goed, 1250 klanten! bij easybrokerZe willen nu 5 miljoen euro gaan ophalen bij u als belegger. U maakt gelijk kans op 2.000%+ rendementspotentieel.* Ze waarderen de zaak nu op 291 euro per klant.* 1250 klanten x 291 euro = 363750 euro is easybroker nu blijkbaar waard.MAAR: als u 5 miljoen euro investeert, dan zijn ze in 2025 120 miljoen waard!Kortom: Pantelis en collega's waarderen easybroker op dit moment op 35 miljoen euro!!!!!!!!!.Er staat op de site van Easybroker het volgende:EasyBroker waarderingBij het behalen van 120.000 klanten bent u ingestapt op €291euro. De koers/winst ratio van EasyBroker is 97 (2020).Dit is een significante onderwaardering vergeleken met eenbodem van ongeveer €1.000 per klant, welke de marktconsensuslijkt voor de bestudeerde groep.Globaal gaat men dus voor 5 miljoen 15 a 20% van het aandelen kapitaal aan u verkopen.Even rekenen: op dit moment, als men die 5 miljoen gaat ophalen:1250 klanten delen we door 35 miljoen, dan is 1 klant 28000 euro waard volgens easybroker!!!Uit hun eigen stukken, zegt men, een klant is 1000 euro waard, na een succesvolle emissie.Een behoorlijk verschil.Bij alle brokers in Europa was het zeer druk in 2020, bij Degiro kwamen er meer dan 170.000 nieuwe klanten bij in drie maanden in 2020Op de site van Easybroker staat dat ze exclusieve toegang hebben tot 300.000 beleggers, die heeft slimbeleggen deze afgelopen jaar wellicht ook al gemaild. We hebben zeker 20 emails voorbij zien komen van Marktgevoel, Slimbeleggen, Beursbrink etc hoe mooi en goedkoop easybroker wel niet is.Toch maar 1250+ klanten geeft me te denken.Maar, met uw 5 miljoen, komen er opeens wel 120.000 klanten!!Afgelopen maanden kreeg ik aanbiedingen via Slimbeleggen van JEX, ChoiceTV, Bistroo, allemaal hetzelfde verhaal van Slimbeleggen, koop aandelen, deze gaan 400%, en nu zelfs 2000% stijgen.Is dit een truc om even snel geld uit de markten te halen? wat is jullie mening?Blijkbaar is de FSMA wel alert: www.fsma.be/nl/news/openbaarmaking-va...