BioPharma« Terug naar discussie overzicht

Ik heb vandaag een (kleine) plukje Cassava Sciences gekocht.



AUSTIN, Texas, Feb. 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cassava Sciences, Inc. (Nasdaq: SAVA), a biotechnology company developing product candidates for Alzheimer’s disease, today announced the successful completion of an End-of-Phase 2 (EOP2) meeting with the U.S. Food and Drug Administration (FDA) for simufilam, its lead drug candidate for the treatment of Alzheimer’s disease. Official EOP2 meeting minutes indicate FDA and Cassava Sciences agree on key elements of a pivotal Phase 3 clinical program in support of a New Drug Application (NDA) filing for simufilam in Alzheimer’s disease. Agreements reached during the EOP2 meeting show a clear path forward for advancing simufilam into Phase 3 studies in the second half of 2021.



In biopharma is er maar in zekerheid: dat er geen zekerheden zijn. Maar simufilam ziet er alvast veelbelovend uit. In tegenstelling tot andere medicijnen is dit het eerste dat tekenen vertoonde van niet enkel het potentieel vertraging van Alzheimer, maar er zijn ook signalen van verbetering van sommige functies bij patiënten.



Eerder deze maand is het op mijn radar gekomen na de sprong ivm het phase2 nieuws een stevige vervijfvoudiging van het aandeel gaf (met een piek boven 100$), waarna er een logische correctie kwam naar de +- 50 dollar range.



Het nieuws van de opstart van phase3 heeft de koers een nieuwe boost gegeven, maar het uitblijven van breakthrough therapy status (waar her en der op gehint werd) is er niet van gekomen waarna alle dagwinst gisteren verloren ging.



Phase 3 is nog een lange weg, zonder garanties. Maar 1 ding is zeker: Een medicijn dat Alzeimer kan beperken/tegengaan is extreem waardevol.