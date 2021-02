Aandeel TomTom AEX:TTM, NL0013332471

Helemaal niet, zegt Edzard Overbeek. In plaats daarvan kondigt de Here-baas in een gesprek met het Handelsblatt de op handen zijnde omslag in de inkomsten aan. “We zijn heel dicht bij het maken van duurzame winsten”, stelt Overbeek. “Onze platformactiviteiten winnen enorm aan kracht. Afhankelijk van de Covid-situatie zijn we duurzaam winstgevend in 2021 of 2022.



Onze inkomsten zijn licht gedaald ten opzichte van het jaar 2020. Aan de andere kant hebben we een toestroom van klanten uit de 'last mile'-wereld gezien, of het nu gaat om e-commerce sites, restaurants, pakketbezorgers of om een maaltijd. We hebben het merendeel van onze investeringen in 2020 op deze sectoren gericht en niet op de automobielsector. We hebben onze navigatie- en kaartsystemen aangepast zodat ze rekening houden met de specifieke kenmerken van de bewegingen van een bezorger, zoals frequente stops.



Dit maakt het mogelijk om hun bezorgrondes te optimaliseren en een betere inschatting te geven van het tijdstip van aankomst bij hun klanten. Voor mensen die eten bezorgen, kan ons algoritme ook prioriteit geven aan de bezorgvolgorde op basis van of de gerechten warm of koud zijn. We werken met een aantal apps voor het bezorgen van eten, maar ik kan ze niet noemen. Dit last mile-bedrijf is dit jaar bij Here met ongeveer 30 tot 40% gegroeid.





Tja. Overbeek, hoe zou je dat kunnen.

1) je opex uitgaven vooral R en D automotive uitgaven zwaar beperken.

2) ik geloof niet dat je HET platform klaar en hebt en dus veel minder kosten hebt.

3) e-commerce sites, restaurants, pakketbezorgers of om een maaltijd. We hebben het merendeel van onze investeringen in 2020 op deze sectoren gericht en niet op de automobielsector



Onze Harold gelooft ook in kansen buiten de automotive industrie !



Hij zei het volgende:



I think on the Enterprise thing, things are a little bit more difficult to predict. But as I alluded also in my introductory remarks, we are building a much more powerful platform. And I think that's needed. If you look at our history, we are very much in navigation and that's great because it's the most difficult use case that there is. But there's a whole other world out there for the location services. And I think by 2023 -- 2022 our platform will be much more capable in dealing with those use cases as well. So it's a very active program and the way to automate the hell out of map making make much more efficient use of existing resources that will result in a more powerful platform, broader market opportunities both geographically, but also on the of type of applications we can deploy. It's enough to play with for us to start growing also that enterprise revenue by that time. So I'm confident that we will get there. Difficult to, especially to predict on tech side 2 or 3 years out.

But I'm quite confident that new opportunities will open up.





1) we bouwen een krachtiger platform

2) naast navigatie is er nog een heel ander wereld

3) kunnen meer soorten APIs ontwikkelen.

4) But I'm quite confident that new opportunities will open up.









Lijkt wel of TT vol in automobile blijft gaan.



Maar met APIs vissen ze in de zelfde vijver als here.



Ook mijn idee, Enterprise kan gigantisch worden.



Mijn idee, TT ligt momenteel een straatlengte voor op Here.