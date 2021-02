Aandeel BAM Groep Koninklijke AEX:BAMNB, NL0000337319

Lach me uit als ik geld verlies, vraag me om advies als ik geld verdien, noem me achterlijk voor mijn strategie. Ben ik achterlijk of geniaal? De tijd zal het uitwijzen...



1.000.000 woningen tekort? Toenemende overheidsinvesteringen in infrastructuur? Onze nieuwe capabele CEO Ruud Joosten erkent het potentieel van de onderneming en heeft hiervoor zijn positie als troonopvolger van de CEO van AkzoNobel opgegeven. Mijns inziens zijn de vooruitzichten die door Ruud Joosten worden geschets in de laatste presentatie aan de voorzichtige kant.



Op het eerste oog lijkt BAM slecht gemanaged in de afgelopen jaren. De feiten zijn dat concurrenten zoals Carrilion ten onder zijn gegaan daar waar BAM sterker uit de strijd gaat komen. Het verlies van deze conculega heeft een gat achtergelaten waar wij tijdens de volgende cyclus van kunnen profiteren.



In Nederland was het niet alleen BAM, maar ook Heijmans die langs de afgrond van het ravijn scheerde (gelukkig voor ons groeien daar de mooiste bloemen). Het inkrimpen van de activiteiten heeft Heijmans omegetoverd tot een aantrekkelijke overname kandidaat voor BAM mits de kapitaalpositie het toestaat. Door slechts 50% van de winsten uit te keren acht ik BAM in staat om aan het begin van de volgende cyclus (4 a 5 jaar?) bouwer Heijmans over te nemen.



Mijn doel is niet om geld te verdienen, mijn doel is ook niet om geld te verliezen. Mijn doel is om zoveel mogelijk aandelen BAM in bezit te hebben, lees ALLE AANDELEN BAM. Hierom wil ik dat aandelen BAM zo goedkoop mogelijk worden door zoveel mogelijk shorters of ontwetende aandeelhouders die hun posities sluiten. Hoe lager de prijs per aandeel, hoe meer ik kan kopen.



Het plan:

- Koop zoveel mogelijk aandelen BAM;

- Verkoop gedekte calls en rol deze door bij expiratie om de gemiddelde aankoopprijs te drukken;

- Nooit verkopen.



Vergeet niet, het doel is om zoveel mogelijk aandelen te bezitten en niet om winst te maken. Winsten van de verkochte calls zullen uitsluiten gebruikt worden om meer aandelen BAM te kopen..



Met deze strategie, de huidige prijzen en mijn huidige inkomen acht ik mijzelf in staat op mijn aandelen positie met 35% per jaar te kunnen groeien. Hoe lager de prijs, des te sneller.



Ruud, ik zie je over een paar jaar in de bestuurskamer! Tot snel en het ga je goed!