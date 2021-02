Valuta BTC/USD IEX:BTCUSD,

De bitcoin is meer waard dan ooit. Terwijl de cryptomunt bij de start ruim tien jaar geleden slechts enkele centen waard was, is dat nu meer dan 50.000 dollar.



Paul D’Hoore, financieel expert:



Er wordt iets uit het niets gecreëerd, iets wat je niet kan zien, voelen of vastnemen. De prijs van de bitcoin bedraagt momenteel 50.000 dollar, maar dat is niet hetzelfde als wat het waard is. Het doet me denken aan de tulpenmanie. 400 jaar geleden werd er in Nederland enorm geïnvesteerd in tulpen omdat het mooie bloemen zijn en er vraag naar was, met als gevolg dat tulpen een interessant beleggingsmiddel werden. Iedereen was bereid om gigantische bedragen neer te leggen voor de tulpen. Maar uiteindelijk stortte de markt in elkaar. Het toont aan dat iets waarin mensen rotsvast geloven, plotsklaps kan terugvallen op wat het eigenlijk is, een tulpenbol.”



“In het geval dat de cryptomunten het betaalmiddel van de toekomst worden, heeft het waarde als een betaalmiddel. De dollar, euro en yen zijn ook betaalmiddelen, maar die zijn nooit zoals bitcoin met honderden en duizenden procenten de hoogte ingeschoten qua waarde. Het enige wat de waarde van bitcoin omhoog drijft, is schaarste, een grote groep mensen die denkt iets met de munt te zijn en de overtuiging dat er morgen iemand anders meer voor zal willen geven. Het voegt niets toe. We hebben al betaalmiddelen zoals de euro en de dollar.”



Pascal Paepen, bank- en beursexpert en docent aan de Thomas More Hogeschool:



“Persoonlijk denk ik dat de cryptomunten een bubbel zijn. Het heeft geen zin om bitcoins te kopen. De munt heeft simpelweg geen bestaansreden, omdat het niet in staat is om het probleem waar traditioneel geld mee kampt op te lossen. De euro en de dollar hebben eigenlijk het probleem dat er te veel van zijn. Een bitcoin wordt gezien als een antwoord daarop. Het zou meer zekerheid bieden, maar het is eigenlijk ‘maar’ een digitale code zonder enige intrinsieke waarde, zoals dat wel het geval is bij goud en zilver bijvoorbeeld. Investeringen als bedrijven en vastgoed maken winst. Goud en zilver kan je nog gebruiken om bijvoorbeeld juwelen van te maken. Een bitcoin of een andere cryptomunt is een digitaal iets, waar niets inzit. Volgens mij gaan de machtigste instellingen ter wereld uiteindelijk ook maatregelen nemen die het gebruik van de bitcoin zullen bemoeilijken.”



Quinten Francois, expert in bitcoins en auteur van het boek ‘De Bitcoinrevolutie’:



“Eerlijk: ook ik stond in het begin sceptisch tegenover de bitcoin. Het is niet tastbaar, en je kan er, in tegenstelling tot aandelen, geen waarde op kleven. Daarom heb ik het eerst een paar maanden bestudeerd voor ik investeerde. En 99 procent van die cryptomunten is waardeloos. De technologie staat nog niet op punt: soms duurt het lang om bitcoins te versturen, de transactiekosten zijn hoog en het kan maar 5 transacties per seconde aan - bij Visa en PayPal gaat het om 20.000 en meer. En toch noem ik bitcoin goud op steroïden. De kritiek dat het lucht is, slaat op niets: er is toch ook niemand die zijn bankrekening een knuffel kan geven? Geld is al voor 95 procent digitaal, bitcoins zijn dat voor 100 procent. Ik zou het absurd vinden moest dit nog falen. Dat zie ik enkel gebeuren wanneer overheden ertegen zouden vechten.”