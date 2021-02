What's in an name ?



Het gewroet en gemor aan de basiswaarden van het publieke- & rechts bestel door een splintergroep met een gebrek aan smaak voor normen en waarden, neemt sinds deze week bijzonder irritante vormen aan.



Reeds 1 jaar en daarbij de laatste 2 maanden in een 2e wave verkerend en toch nog immer doen alsof er "niets aan de hand is" en er overdreven inperkingen van vrijheden worden opgelegd, die de meerderheid van de bevolking snapt en daarom respecteert.



Tienduizenden zieken en duizenden extra zieken en enorm veel leed onder de bevolking in Nederland, mede veroorzaakt door mensen die het niet zo nauw nemen met Covid ! Miljarden schade en en duizenden werklozen erbij en bedrijven die op omvallen staan.

Miljoenen doden in de wereld en tientallen miljoenen gevraalijk besmette mensen.



Toch zijn het enkele ranzige nederlandse radikale rasta rakkers die als "engelen des doods" het platform krijgen van de nederlandse media om hun wanstaltige hersenspinsels uit te venten en zendtijd misbruiken om het nederlandse bestel en rechtssysteem onnodig te belasten.

Wat jammer, dat juist deze galbakken het podium te bieden op kosten van U en mijn bijdrage aan het nederlandse belastingstelsel !

.

Wanstatelijke oplossingen door op te roepen om "samen kopjes koffie te gaan drinken" om het recht op samenkomst te prevaleren boven het vermijden van "infectie- & besmettings risico's", waar weer families en bedrijven onnosdig mee geraakt worden.



wat een "ongelimiteerde zelfingenomenheid en gebrek aan respect voor de medemens"!



Het is evident dat deze nietsontziende en nietsdoende nietsnutten enkel en alleen uit zijn op rellen en rotzooi\onrust stoken "binnen de mazen van vrijheid van meningsuiting en democratie".

Besteed svp aandacht aan kundige virus bestrijders, ,medicijn ontwikkelaars , plannenmakers , probleemoplossers en wetenschappers, die weten waar het over gaat en wat te doen. Luisten naar de vakman\mensen en gedraag je ernaar !



Het gezever en gezeur van een engel in de nederlandse media met een ranzige paardenstaart vertegenwoordigd een schim van de nederlandse bevolking, waar meer dan 60% niet op zit te wachten en zich over verbaasd. Dat wijst onderzoek uit.



Waneer komt de zwijgende meerderheid in Nederland eindelijk eens uit zijn schulp om deze rand(stad) verschijnselen naar de grochten van de amserdamse stad te verbannen. De Noord-Zuid lijn heeft genoeg ruimte en mogelijkheden om ze aan het werk te zetten, waarmee ze de mensen die de weg echt kwijt zijn , gewoon netjes en hun burgerplicht vervullend op het juiste pad helpen.



Hopelijk is het virus snel weg, dan zijn we ook weer verlost van de waanzin die de waarheid van het virus met zich mee brengt.