Grondstoffen« Terug naar discussie overzicht

Dit project ligt in Mozambique. Dat is direct het grootste risico vanwege de politieke situatie. Daarnaast is er in het verleden nog al wat verwatering geweest. Dit komt echter vaker voor bij bedrijven in deze sector.



Enkele plussen

-grafiet kent zeer veel toepassingen. Van EV tot aan consumenten elektronica en het ontzilten van zeewater. Tot slot verwacht men id toekomst ook veel van grafeen(lees, the new copper) .



- China gaat haar productie verminderen wegens milieuwetgeving. Nu heeft China nog zo'n 80 procent van de markt, maar de grote Chinese bedrijven zien al tekorten en zoeken dus deals met mijnen in andere landen.



-financiering voor de productie van de mijn wordt gedaan door kapitaalkrachtige chinezen. (1+1=2)



- van het grootste project, dat naar verwachting in 2021 in productie gaat, ligt al 50 procent van de verkoop vast. Met nog een optie op nog eens 25%,als ik mij niet vergis.



-naast grafiet heeft dit bedrijf ook voorraden aan vanadium, wat een belangrijke rol gaat spelen bij de opslag van energie.



Kortom, ook al is Mozambique niet het ideale vakantieland. Dit project biedt vele kansen en krijgt nu duidelijk te weinig aandacht vergeleken met overige graphite stocks. Google maar eens op graphite stocks en aanschouw de stijgingen. Als dit bedrijf ook graphite in haar nam had, was het mijns inziens meer gestegen.

Naar mijn mening is dit een duidelijke, under the radar stock. Maar let op, zelf beschouw ik dit als een risicovolle investering. Vergeleken met mijn complete portfolio is mijn inleg in dit bedrijf zeer klein.



Vandaar dat ik het ook met jullie deel:)