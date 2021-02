Aandeel Pharming Group AEX:PHARM, NL0010391025

quote:

pacman schreef op 16 februari 2021 12:18:

plaats/stel hier U vragen omtrent eea aangaande Pharming group- - -We have also begun a clinical trial for rhC1INH for the treatment of severe pneumonia resulting from COVID-19 infection in the United States.An investigational new drug application was submitted to the U.S. FDA by an investigation partner in June and taken over by us in August of 2020.1- wie is die Partner2- waarom niet een PB in aug 2020 hieromtrent3- In het verleden werd een samenwerking aan gegaan met SIPI daar zouden buiten de Intelligente waarde ook konijnen Pharms worden ontwikkeld.Hoever is die ontwikkeling en gaat Pharming aanspraak maken op de daar mogelijk geleverde productie zoals is afgesproken.4- Er is gesproken over een hectisch zomer waar zeer interessante zaken voorbij zijn gekomen. Waren daar ontwikkelingen bij die een verregaande samenwerking inhielden, gedacht wordt aan Sanofie, Merck, SIPI, dan wel dit kaliber.5- Bij die samenwerking die er al is met SIPI is daar gedacht aan het idee dat een bedrijf als SIPI toegang zoekt tot de US beurs.6- Zou Pharming daar een rol in kunnen/willen gaan spelen en SIPI toegang gaan verschaffen tot de Nasdaq?Ruud..