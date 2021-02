Investeerder HAL wil Coolblue naar de beurs brengenInvesteringsmaatschappij HAL overweegt om de snelgroeiende webwinkel Coolblue naar de beurs te brengen. Stel dat het tot een beursgang komt, dan zou deze dit jaar nog plaatsvinden.Of dat ook daadwerkelijk gebeurt, is onder meer afhankelijk van het beursklimaat, meldt HAL in een persbericht. De aandelen zullen worden geplaatst op de Amsterdamse beurs.HAL, de investeringsmaatschappij van de Rotterdamse miljardairsfamilie Van der Vorm, heeft een belang van 49 procent in Coolblue.'Heel hard nadenken'Dat laatste is ook de reden voor Coolblue om bekend te maken dat het 'heel hard nadenkt' over een beursgang, legt topman Pieter Zwart uit in een videoboodschap.HAL is namelijk zelf beursgenoteerd en daarom verplicht om dit nieuws te melden. "Dus bij deze", aldus Zwart op YouTube. Via holdingbedrijf Mondhoekie B.V. heeft Zwart een meerderheidsbelang in Coolblue, volgens het meest recent beschikbare jaarverslag.Concreet betekent de melding van vandaag volgens Zwart dat 'er nog niks vaststaat en dat we er vooral heel veel over praten'. Stel dat het daadwerkelijk tot een beursgang komt, dan blijft Zwart de grootste aandeelhouder, belooft hij. "En ik zal blijven ondernemen.""Wanneer er meer over te vertellen is, zullen we je er meer over vertellen. Of nog even niet", voegt hij nog toe.Reden onduidelijkWaarom er wordt nagedacht over een beursgang en wie op het idee is gekomen, is onduidelijk. Zwart zegt er niets over in de video en een woordvoerder van Coolblue wil geen antwoord geven op aanvullende vragen van RTL Z. HAL Investments geeft 'geen commentaar'.Hard gegroeidCoolblue boekte vorig jaar een omzet van ongeveer 2 miljard euro en haalde daarbij een winst van 114 miljoen euro, aldus HAL. Het gaat daarbij overigens om de winst voor aftrek van rente, belastingen, afschrijving en afboekingen. De cijfers die HAL meldt zijn niet goedgekeurd door een accountant.Coolblue groeide hard in de afgelopen jaren, in 2017 was de omzet bijvoorbeeld nog 1,2 miljard euro. Het bedrijf werd in 1999 opgericht door Zwart en twee vrienden.Begonnen als webwinkelWat ruim 20 jaar geleden begon als een webwinkel is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf met een eigen bezorgservice. Coolblue installeert ook laadpalen en zonnepanelen. Onlangs kondigde het bedrijf aan dat het ook energie wil gaan verkopen.Coolblue heeft ook winkels in Nederland en België. En sinds vorig jaar is Coolblue ook actief in Duitsland, waar het vlak over de grens in het Rijn-Ruhrgebied ook bezorgt. Ook in Duitsland wil het bedrijf een winkels openen.