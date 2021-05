Chinese aandelen« Terug naar discussie overzicht

De Chinese drone-maker Ehang Inc. onthulde woensdag wat het de eerste drone ter wereld noemt die een menselijke passagier kan vervoeren.



Het in Guangzhou, China gevestigde bedrijf trok het doek van de Ehang 184 in het Las Vegas Convention Center tijdens de CES-gadgetshow. In een bedrijfsvideo die hem laat zien, ziet hij eruit als een kleine helikopter, maar met vier dubbele propellers die parallel aan de grond draaien zoals andere drones .



De elektrisch aangedreven drone kan in twee uur volledig worden opgeladen, tot 220 pond vervoeren en 23 minuten vliegen op zeeniveau, aldus Ehang. De cabine biedt plaats aan één persoon en een kleine rugzak en heeft zelfs airconditioning en een leeslampje. Met ingeklapte propellers is hij ontworpen om op één parkeerplaats te passen.



Na het opstellen van een vluchtplan hoeven passagiers slechts twee commando's te geven, "opstijgen" en "landen", elk gecontroleerd door een enkele klik op een Microsoft Surface-tablet, aldus het bedrijf.



Newsbeep

Play

Soundcore Infini Pro Soundbar met Dolby Atmos-ondersteuning gelanceerd in IndiaSoundcore Infini Pro Soundbar With Dolby Atmos Support Launched in India

Soundcore Infini Pro Soundbar met Dolby Atmos-ondersteuning gelanceerd in India

Speel

5 eenvoudige tips om de levensduur van de batterij van uw telefoon te verlengen5 Simple Tips To Increase The Life Of Your Phone’s Battery

5 eenvoudige tips om de levensduur van de batterij van uw telefoon te verlengen

Speel

Strijd om de streamingdiensten: wat is op dit moment de beste premium videoservice?Battle Of The Streaming Services: Which Is The Best Premium Video Service Right Now?

Strijd om de streamingdiensten: wat is op dit moment de beste premium videoservice?

Speel

Vijf onmisbare smartphonefuncties die uw leven beter zullen makenFive Must-have Smartphone Features That Will Make Your Life Better

Vijf onmisbare smartphonefuncties die uw leven beter zullen maken

Speel

Foto-apps om uw herinneringen gratis in de cloud op te slaan

Foto-apps om uw herinneringen gratis in de cloud op te slaan

Speel

Werken vanuit huis vanwege COVID-19? Gratis tools en software om uw productiviteit te maximaliseren

Werken vanuit huis vanwege COVID-19? Gratis tools en software om uw productiviteit te maximaliseren

Speel

PubG Ban: de aspiraties van jonge indianen raken de pauzeknop

PubG Ban: de aspiraties van jonge indianen raken de pauzeknop

Speel

Geen sportschool, geen apparatuur, betekent niet dat er geen training is, dankzij deze Android- en iOS-apps

Geen sportschool, geen apparatuur, betekent niet dat er geen training is, dankzij deze Android- en iOS-apps

Speel

Amazon Prime Video geeft gratis toegang tot kinderinhoud om ouders te helpen thuis te werken

Amazon Prime Video geeft gratis toegang tot kinderinhoud om ouders te helpen thuis te werken

Speel

Populaire multiplayer-spellen die u kunt spelen tijdens de uitbraak van het coronavirus

Populaire multiplayer-spellen die u kunt spelen tijdens de uitbraak van het coronavirus

Vuurwerk logo

Gemaakt in vuurwerk

Het is ontworpen om ongeveer 1.000 tot 1.650 voet boven de grond te vliegen met een maximale hoogte van 11.500 voet en een topsnelheid van 63 mijl per uur.



De Amerikaanse autoriteiten zijn net begonnen met het opstellen van richtlijnen voor het gebruik van drones , en een drone van mens en passagier lijkt zeker onder strikte controle te staan.



Michael Huerta, administrateur van de Federal Aviation Administration, was op CES maar kon niet onmiddellijk worden bereikt voor commentaar via een woordvoerder.



Mede-oprichter van Ehang en Chief Financial Officer Shang Hsiao zei dat het bedrijf hoopt het apparaat begin dit jaar te verkopen voor $ 200.000 tot $ 300.000, maar erkende dat het een legaal "grijs gebied" beslaat.



"De hele wereld heeft nog nooit zoiets meegemaakt", zei hij.



Een passagier zou geen controle hebben als back-up, zei hij. In het geval van een probleem plant het bedrijf een afstandsbedieningscentrum dat het voertuig overneemt en ervoor zorgt dat het veilig landt, zei hij.



Chief Marketing Officer Derrick Xiong zei dat het voertuig meer dan 100 keer op lage hoogte is gevlogen in een bosrijk gebied in Guangzhou, waaronder meerdere keren met een persoon erin.



Een ding dat quad-copters veiliger maakt dan helikopters, zijn de vele propellers, zei Xiong. Zelfs als drie van de vier armen hun zes propellers hebben uitgeschakeld, kunnen de werkende propellers van de laatste arm een ??ruwe landing garanderen door naar de grond te draaien, zei hij.



Het bedrijf, dat ook kleinere drones maakt, zei in augustus dat het $ 42 miljoen aan kapitaal had opgehaald bij verschillende investeerders, waaronder GP Capital, GGV Capital, ZhenFund en anderen, na $ 10 miljoen aan kapitaal dat vorig jaar was opgehaald.