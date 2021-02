Aandeel RELX AEX:REN, GB00B2B0DG97

Lagere resultaten voor RELX geen verrassingFONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURSRELX20,26 0,00 0,00 % Euronext AmsterdamRELX PLC£ 17,74 0,00 0,00 % London Stock Exchange(ABM FN-Dow Jones) RELX heeft in 2020 een lagere omzet en onderliggend operationeel resultaat geboekt dan in 2019, door een enorm verval bij de divisie Exhibitions, wat niet verraste. Dit maakte de leverancier van informatie en data-analyse donderdag voorbeurs bekend.De omzet daalde in de verslagperiode van 7.874 miljoen Britse pond naar 7.110 miljoen pond, een onderliggende krimp van 9 procent. Het aangepaste operationele resultaat (EBITDA) liep onderliggend terug met 18 procent van 2.491 miljoen naar 2.076 miljoen Britse pond. Dit resulteerde in een marge van 29,2 procent, tegenover 31,6 procent in 2019.Divisie Exhibitions was met de coronopandemie zwaar de klos met een omzetdaling van 1.269 miljoen pond in 2019 naar 362 miljoen pond in 2020. Daardoor was de onderliggende EBITDA 164 miljoen pond negatief tegen 331 miljoen pond winst in 2019.Berenberg verwachtte vooraf een omzet in 2020 van 7.156 miljoen pond en een resultaat van 2.061 miljoen pond.LeverageRELX kende aan het eind van 2020 een verhouding tussen de nettoschuld en het operationeel resultaat van 3,3, een niveau dat het bedrijf aan COVID-19 toeschreef, daar het verlies bij Exhibitions de verhouding sterk negatief beïnvloedde.DividendRELX stelt voor 2020 een dividend voor van 0,47 Britse pond per aandeel RELX. Dat was over 2019 0,457 pond.AandeleninkoopHet bedrijf heeft voor dit jaar niet de intentie het aandeleninkoopprogramma voort te zetten, nadat deze in april 2020 werd stopgezet.OutlookRELX stelde donderdag dat voor 2021 voor de drie grootste onderdelen STM, Risk en Legal een verdere groei in het onderliggende operationeel resultaat en de omzet wordt voorzien, maar dat het zicht op herstel bij Exhibitions onzeker is. De omzet van de groep wordt inmiddels voor 95 procent door de drie divisies bepaald.Het aandeel RELX sloot woensdag 1,3 procent lager op 20,26 euro.Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.