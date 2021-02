Aandeel EUROBIO-SCIENTIFIC PSE:ALERS, FR0013240934

eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat ik door een poster op het novacyt draadje dit bedrijf leerde kennen dus alle eer gaat naar deze poster

Momenteel kan je Novacyt waarderen op wat er op dit moment geweten is, en alles daarboven is gebaseerd op hoop en verwachting, en niet op feiten. Met wat op dit moment geweten is, kan Novacyt in mijn ogen (maar wie ben ik) op korte termijn enkel substantieel stijgen indien Phase 2 in het VK uitgerold wordt, of indien er een groot contract (US?) bekend gemaakt wordt. Alle Europese markten testen op dit moment op volle capaciteit, dus als je daar in november/december geen grote hoeveelheden PCR-testen leverde, ga je daar waarschijnlijk ook geen PCR testen leveren in de nabije toekomst. En zeker nu men volop investeert in nieuwe en meer betrouwbare sneltesten, gaat het dagelijks aantal covid-PCR testen volgens mij in de toekomst eerder afnemen dan toenemen. Zeker in het VK lijkt het of de overheid bezig is om samen met lokale bedrijven een eigen sneltestprogramma op te zetten (ODX?). Als Novacyt met zijn aangekondigde sneltest komt, zal die het verschil moeten kunnen maken met de concurrentie, want het zal moeilijk zijn om te leveren op plaatsen waar de concurrentie al voet aan de grond heeft.



Om een waardering op Novacyt te plakken, moet je volgens mij eerst en vooral kijken naar de waardering van vergelijkbare concurrenten. Zo ken ik er weinig, maar er is er toch wel één die volgens mij heel dicht in de buurt komt, nl Eurobio Scientific. Mijn manier van cijfers interpreteren is misschien niet 100% de juiste, maar voor mij persoonlijk geeft het een wel een interessant beeld.



Eurobio had een FY revenue in 2020 van 189M (+220%), waarvan 117M covid en 72M niet Covid-gerelateerd (een groei van 22%). Zij halen dus wel meer dan 1/3 omzet uit niet-covid producten en hebben die omzet zelfs zien stijgen in het covid jaar 2020. Zij hebben begin dit jaar ook al een 10min sneltest ontwikkeld en gecommercialiseerd. Eurobio noteert vandaag aan 1.2x de omzet van 2020, nl 20.10€ per aandeel.



Als je de cash – schuld positie ziet die ze gerealiseerd hebben in H2 2020, dan kom je aan een netto cash groei van 51M, wat dus neerkomt op 4.5€ cash per aandeel in het laatste half jaar! De huidige koers van 20.10€ komt dus neer op 4.5x de netto cash die ze overgehouden hebben in het laatste half(!) jaar.



Vergelijk dit met Novacyt, waar je bij de huidige notering aan 2.27x de omzet van 2020 zit en aan 8.7x de netto cash van het laatste half(!) jaar.



Als je Novacyt een vergelijkbare waardering wil geven als Eurobio, dan kom je tussen de 5.17 en 5.28€ per aandeel uit.



Als je Eurobio een vergelijkbare waardering als Novacyt wil geven, dan kom je tussen de 37.8 en 39.15€ per aandeel uit.



Er zijn verschillende mogelijkheden. Het ene bedrijf kan overgewaardeerd zijn, het andere bedrijf kan ondergewaardeerd zijn, of ze kunnen allebei over- of ondergewaardeerd zijn. Wie zal het zeggen? Misschien ligt de waarheid hier wel ergens in het midden, en je kunt op deze manier natuurlijk nooit 2 bedrijven 100% met elkaar vergelijken, maar voor mij persoonlijk geeft het toch een interessant beeld, en ik weet waar ik op dit moment het liefst met mijn geld zou zitten…



. hopelijk kunnen we hier een leuk informatief draadje aanhouden over dit bedrijf