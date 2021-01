Aandeel ArcelorMittal AEX:MT, LU1598757687

Wat staat Arcelor in Februari te wachten.



Door coronacrisis blijft het spaargeld opgepot, maar als het dan ook wordt uitgegeven wordt er veel staal gekocht, niet alleen horlogeveertjes maar witgoed, auto’s en bedenk eens artikel waar geen staal in zit. Arcelor zit op de springplank.



Staalprijzen we zien deze in Amerika minder stijgen en in Europ meer stijgen, past goed in de strategie van Arcelor, minder Amerika meer Europa.



Het oosten wordt door China flink onderhanden genomen, China doet enige stapjes terug v.w.b. de productie van koolstofstaal. Oude EAF’s sluiten bestaande staalmakers consolideren. Staalprijs verhoging gaat de chinezen voorbij in hun binnenlands verbruik.



India gaat stilaan door met het overnemen van een groot deel van de staalvraag stijging in de wereld en Arcelor gaat hierin mee met zjin (ex)Essar steel. Hier heeft Arcelor de beschikking over een drietal staalmaak mogelijkheden Koolstofstaal, DRI en Corex.

Metname deze laatste 2 zullen een bijdrage kunnen leveren in de technologie nodig bij ILVA. Corex is een proces waar Arcelor veel ervaring mee heeft door zijn fabriek in zuid Afrika.



Invitalia heeft deze maand 400 milj. euro betaald aan AMInvesta en heeft de EU de gezamenlijke zeggenschap goed gekeurd. Hoewel Arcelor nog steeds ‘huurder’ is heeft ze toch 50% ‘stemrecht’ net als Invitalia (staat). In mei 2022 zal Invitalia 680 milj. in de pot doen en Arcelor 70 milj. daarmee is AMInvesta eigenaar van geheel (ex) ILVA waarbij Arcelor voor 40% en Invtalia voor 60% stemrecht heeft. Ik heb dit altijd een goede zaak gevonden.

"er is vooral niets meer dat de vertraging kan rechtvaardigen” aldus de vakbonden!!!



Hiermee kan Arcelor zich volledig wijden aan de europeese staalmarkt, daar liggen nog een aantal open eindjes, Hoogovens en Thyssenkrupp hebben nog steeds problemen!!!!



Uitdagingen te over, veel potentie welke ook in de koers naar voren zal komen deze maand.

Ik wens U veel succes in Februarie.



03har.