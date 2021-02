Amerikaanse aandelen« Terug naar discussie overzicht

SBE is een onlangs goedgekeurde SPAC door de SEC, die in wezen representatief is voor Chargepoint, een bedrijf gespecialiseerd in oplaadpunten voor elektrische voertuigen.

Er is een gebrek aan voldoende informatie om een ??volledige analyse te maken, maar de impliciete prijs / verkoopprijs, achterblijvende prestaties ten opzichte van vergelijkbare elektrische auto's en een lage marktkapitalisatie maken SBE tot een aantrekkelijke koop.

Laadinfrastructuur vraagt ??om schaal, die SBE al heeft als marktleider en ervaren voorloper.

Dit artikel is op 13-1-2021 gewijzigd om verduidelijkingen weer te geven over het verschil tussen marktkapitalisatie en pro forma eigen vermogen. Er werd een extra link naar de SEC-indiening verstrekt om de pro forma-vermogenswaarde van $ 3 miljard, zoals gerapporteerd, verder te bewijzen. Ter verduidelijking werd ook een beschrijving gegeven van de marktkapitalisatie van de gecombineerde entiteit.



De SEC heeft onlangs de fusie tussen Switchback Energy ( SBE ) en Chargepoint goedgekeurd en het is de moeite waard om dit aandeel opnieuw te bekijken, gezien de rage van elektrische voertuigen (EV) en het positieve momentum van de sector. Switchback Energy is de naam van de Special Purpose Acquisition Company (SPAC) voorafgaand aan de op handen zijnde naamswijziging in Chargepoint Holdings na de fusie, die vervolgens op de NYSE zou handelen onder het symbool "CHPT". De status van Chargepoint zou het helpen om op de elektrische auto-boom te rijden, belangrijk voor de financiering van zijn uitbreidingsplannen.

De rol van oplaadpunt in de EV-ruimte

Chargepoint is het grootste bedrijf in zijn soort als infrastructuuraanbieder van oplaadpunten voor elektrische voertuigen. Het is sinds 2007 ook een primeur in deze ruimte en is daarom een ??ervaren speler met daadwerkelijke verkoopcijfers, wat een goed onderscheidend punt kan zijn in de opgefokte EV-ruimte. Het bedrijf is een specialist in deze branche, met meer dan 86,8 miljoen kosten en 60% van de Fortune 50-bedrijven zijn ChargePoint-klanten, waaronder grote namen als BMW, LinkedIn en Best Western. Chargepoint is een multinational met zijn belangrijkste inkomstenbasis uit Noord-Amerika en Europa.



Uitstekende groeivooruitzichten

Chargepoint had in 2018 54.000 laadpunten en streeft ernaar om dit tegen 2025 te verhogen tot 2.500.000 laadpunten. In september 2019 had Chargepoint 100.000 laadpunten. Als we deze cijfers analyseren, kan de impliciete omzetgroei in de toekomst exponentieel zijn (mogelijk meer dan 100%). Het bedrijf noemt echter een potentiële groei van 60% per jaar in de komende zeven jaar. Net als in 2018 had Blink Charging ( BLNK ) slechts 1.680 oplaadpunten, wat een idee geeft van het schaalvoordeel dat Chargepoint heeft ten opzichte van BLNK. Ondertussen heeft TSLA 6.372 superchargers wereldwijd, die behalve dat ze kleiner zijn in vergelijking met Chargepoint, ook langzamereoplaadpunten. Schaal is een belangrijk onderdeel van elke infrastructuurstrategie, en daarom verwacht de CEO van Chargepoint dat de sector uiteindelijk zal consolideren met slechts drie of vier spelers, en Chargepoint zal waarschijnlijk de leiding nemen bij deze inspanning vanwege de omvang van zijn bestaande netwerk.



Het doel van Chargepoint van 2,5 miljoen oplaadpunten lijkt redelijk gezien een rapport van Wood Mackenzie dat tegen 2030 voorziet dat er 8,6 miljoen oplaadpunten voor elektrische voertuigen geïnstalleerd zullen zijn in Europa, 9,8 miljoen in China en 10,8 miljoen in Noord-Amerika, aangedreven door de elektrificatiemandaten van de overheid. en betaalbaarheid van EV's in de toekomst. Dit vertaalt zich in een enorme vertienvoudiging tegen 2030.



De regering-Biden in combinatie met de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering zou de acceptatie van elektrische voertuigen versnellen en daarmee de groei voor Chargepoint versnellen. Nu Democraten zowel de senaat als het huis hebben gewonnen, zou het groene energiebeleid verder worden versneld met een grotere kans dat de uitgaven in dit opzicht worden aangenomen.



Ten slotte zullen oplaadinstallaties waarschijnlijk toenemen in 2021 naarmate vaccins worden ingezet en naarmate de pandemie wegebt, waardoor de wereldeconomie langzaam weer normaal wordt. Daarom zal de verwachte omzetgroei in 2021 voor Chargepoint waarschijnlijk versnellen in 2021 vanaf 2020.



Sterke aandeelhouders zouden de interne markt kunnen ondersteunen

Chargepoint zal waarschijnlijk veel profiteren van potentiële captive-markten, aangezien Siemens, BMW en Daimler tot de eigenaren behoren. Dit zijn beslist grote namen in de branche en je zou verwachten dat ze voorafgaand aan de investering een zeer uitgebreide due diligence op Chargepoint zouden uitvoeren. Met hun steun betekent dit ook dat het onwaarschijnlijk is dat Chargepoint op zelfstandige basis zal werken en zou kunnen samenwerken met grote autofabrikanten die ook hun aandeel in de EV-productie vergroten. Daarom zou Chargepoint kunnen profiteren van een interne markt die wordt gegenereerd door EV-producenten die ook eigenaar zijn van het bedrijf. Afgezien van eigenaren die waarschijnlijk ook zakenpartners zijn, zijn de investeerders onder meer durfkapitaalbedrijven Linse Capital, Rho Capital Partners en Braemar Energy Ventures. Afgezien daarvan is er weinig bekendgemaakt over de exacte eigendomsstructuur.