Aandeel UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD AEX:URW1, FR0013326246

Hallo mede forumleden,N.a.v. deze post: www.iex.nl/Forum/Topic/1377815/Unibai... zet ik hier de post voort over mijn (en jullie) "FIRE" (Financial Independent Retire Early) beleggingen.Dit topic is bedoeld om in bredere zin van gedachten te kunnen wisselen, zonder het URW 2021 topic er verder mee te vervuilen. Ik heb wel gekozen voor het URW subforum, omdat dit een beetje thuisvoelt als mijn "thuishonk" en omdat URW één van de "founding fathers" was en nog steeds een gewaardeerd onderdeel is van de mix. Deze lijst is niet zozeer bedoeld om mijn keuze aan anderen aan te raden (dat zou ik niet durven), maar vooral als startpunt voor verdere discussie en het uitwisselen van tips en of valkuilen/risico's.- Energy Transfer Equity LP: 15,5% 7,5%- Royal Dutch Shell: 12,2% 2,8%- Brookfield Renewable Partners LP 10,1% 2,1%- Phillips 66 Partners LP 9,0% 9,7%- Altus Midstream Co 9,1% 9,7%- Crestwood Equity Partners LP pref 8,0% 8,9%- ONEOK Inc 7,2% 7,2%- Catchmark Timber 6,6% 4,8%- TransAlta Renewables Inc 5,8% 3,7%- Dorchester Minerals LP 5,6% 9,1%- Keyera Corp. 4,4% 6,2%- Royal Gold Inc 3,7% 1,0%- Cohen and Steers Infrastructure Closed Fund 2,8% 5,9%- RioCan REIT 11,6% 4,6%- Realty Income Corp 10,6% 4,1%- WP Carey Inc 9,2% 5,3%- Geo Group Inc 7,6% 12,7%- Innovative Industrial Properties 6,7% 2,2%- Medical Properties Trust Inc 6,6% 4,3%- National Health Investors 6,0% 5,7%- Mid-America Apartment Communities 6,0% 2,7%- Eurocommercial Properties 5,6% 6,1%- Unibail-Rodamco 5,3% 0,0%- Aberdeen Global Premier Properties 4,9% 7,6%- Omega Healthcare Investors Inc 4,5% 6,5%- LTC Properties Inc 4,4% 4,8%- Inovalis REIT 4,1% 7,4%- Equity Residential 3,6% 3,4%- EPR Properties 3,4% 0,0%- Prudential Financial Inc 11,4% 4,4%- Main Street Capital Corp 10,7% 6,3%- Orchid Island Capital, Inc. 9,1% 12,2%- Prospect Capital Corp 8,6% 10,0%- Annaly Capital Management Inc 7,9% 9,0%- Triplepoint Venture Growth BDC Corp 7,5% 9,7%- Highland Income Fund 7,4% 7,6%- Exantas Capital Corp Pref Series C 7,4% 8,5%- Aegon 7,2% 2,8%- Dynex Capital Inc 7,0% 7,4%- Apollo Commercial RE Finance 6,7% 10,2%- ABN-AMRO 4,6% 4,0%- Goeasy Ltd 4,6% 1,5%- AT&T 22,2% 6,1%- Iron Mountain Inc 19,9% 7,1%- Broadcom 17,3% 2,7%- Lumen Technologies 12,9% 7,6%- Tencent Holdings Ltd 8,2% 0,2%- Alibaba Group Holdings Ltd ADR 4,8% 0,0%- Microsoft Corporation 2,4% 0,9%- Apple Inc 3,7% 0,5%- MercadoLibre, Inc. 3,6% 0,0%- VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF 2,6% 0,0%- Facebook Inc 2,4% 0,0%- Ahold 19,2% 2,8%- Pepsico Inc 18,7% 2,5%- Home Depot Inc 18,9% 1,9%- Altria Group 16,4% 7,1%- Kraft Heinz Co 16,1% 4,2%- Philip Morris International Inc 10,8% 5,0%- Aéroports de Paris 26,5% 0,6%- Dow Inc 24,2% 4,2%- PostNL 13,7% 6,2%- Lockheed Martin Corporation 12,3% 2,6%- General Motors Company 9,7% 0,0%- 3M Company 8,9% 3,0%- Xpeng 4,7% 0,0%- Bristol-Myers Squibb Company 25,8% 2,5%- Johnson&Johnson 24,1% 2,1%- Abbvie 23,2% 4,0%- Walgreens Boots Alliance Inc 15,9% 3,3%- Pfizer 11,0% 3,6%