Afgeslankt Beter Bed op zoek naar nieuwe slapers

Chris Koenis

18 januari 2021

Bij de Brabantse beddenverkoper Beter Bed maken ze deze week de balans op van een bijzonder jaar. En dan gaat het even niet over die vermaledijde coronacrisis. Het bedrijf uit Uden had zijn moeilijkste besluit eind 2019 al genomen, met de verkoop van de Duitse dochter Matratzen Concord.



Die deal werd weliswaar gevierd, maar was ook zwaar, vertelde topman John Kruijssen dit najaar in NRC. De verkoop van de prijsvechter (849 winkels in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) kostte hem ruim de helft van zijn omzet, nu 185 miljoen euro. Een jaar eerder was de Spaanse tak ook al verkocht.



„Hoe pijnlijk ook, de beslissing is wel de juiste geweest”, zegt analist Fernand de Boer van de Belgische zakenbank Degroof Petercam. „Het risico bestond dat heel Beter Bed omver was getrokken door Matratzen Concord. Uiteindelijk is het heel lastig een internationale retailketen te runnen, zeker als je verschillende stijlen hebt.”





Matratzen Concord begon te kwakkelen vanaf het moment dat toeleverancier BASF eind 2017 waarschuwde dat een mogelijk te hoge concentratie giftige stoffen in de schuimmatrassen was beland. Dat bleek later loos alarm, maar het kwaad was al geschied.



De stagnerende verkoop had ook andere oorzaken. „Het moederbedrijf heeft erkend dat in Duitsland strategische fouten zijn gemaakt”, zegt Robert Jan Vos, aandelenanalist bij ABN Amro. „Met name door het volledig negeren van boxsprings, die in de rest van markt voor veel groei zorgden. Daarnaast was er de toegenomen concurrentie van pure online spelers.”



Onlineverkoop

Achteraf kun je stellen dat de verkoop van Matratzen Concord precies op tijd kwam. Beter Bed ging met ruim 160 winkels slanker de coronacrisis in, en kon leunen op de beter presterende filialen in de Benelux en Zweden. Topman Kruijssen verbeterde bovendien de kaspositie met de verkoop van het distributiecentrum in Uden, wat 14 miljoen euro opleverde. Drie kwartalen op rij groeide de omzet boven verwachting, en klom de aandeelkoers – op het dieptepunt 85 eurocent – naar ruim 5 euro. „Daar komt bij dat in Nederland alle ‘huisgerelateerde’ aandelen het goed hebben gedaan tijdens de coronacrisis”, zegt De Boer.



Ook zette Beter Bed vorig jaar zwaarder in op online marketing. De onlineverkoop groeide van 10,5 procent in 2019 naar nu 14,8 procent. „Indrukwekkend”, vindt analist Vos. „Online groeit knetterhard. Al moet je niet vergeten dat tijdens de eerste lockdown alleen de winkels in België dicht moesten.”



Volgens Vos moet de echte test voor Beter Bed nog komen. „Het orderboek was aan het einde van het derde kwartaal zeer goed gevuld. Dus de omzet ziet er in het vierde kwartaal waarschijnlijk goed uit. Maar de graadmeter is het orderboek voor het eerste kwartaal van 2021. Dat is deels gevuld in het kwartaal ervoor, toen de winkels voor het eerst allemaal dicht waren. Ruim 80 procent van de omzet van Beter Bed wordt daar gemaakt.”



Verder zal Beter Bed het dit jaar moeten hebben van nieuwe klanten. Een bed, matras of deken koop je immers niet ieder jaar. Dat zal de koers zeker beïnvloeden, verwacht Vos. „Maar zoiets weet je als belegger in een bedrijf dat opereert in een vrij cyclische markt. Dat de groei in 2021 afneemt, zou vrij logisch zijn.”



Het gaat er volgens Vos nu om hoe het bedrijf door die cyclus heen komt. „Afgelopen jaar heeft Beter Bed bewezen dit wel aan te kunnen. Ze staan er bovendien financieel veel beter voor dan een jaar geleden. Dat maakt het een stabieler aandeel.”



Vrijdagochtend maakt Beter Bed de vierdekwartaalcijfers bekend.



