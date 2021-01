Valuta BTC/USD IEX:BTCUSD,

Wat is Chainlink? Complete uitleg voor beginners



Chainlink (LINK) wordt door vele experts bestempeld als een cryptobedrijf met zeer veel potentie. Het is dan ook niet voor niets dat de prijs de afgelopen weken een aantal keren over de kop is gegaan. Door de toenemende interesse vonden wij het hoog tijd om eens dieper in deze token te duiken.



Na het doen van ons onderzoek snappen we waarom de experts zo enthousiast zijn over deze munt. Wij hebben voor jou de belangrijkste informatie bij elkaar gezet en geven uitleg over de werking van deze cryptomunt.



Wat is Chainlink (LINK)?

Chainlink is een platform dat smart contracts voor de hele wereld beschikbaar wil maken. Het cryptoproject gelooft er heilig in dat smart contracts een geweldige uitkomst biedt voor veel industrieën doordat het overbodige taken van de mens kan overnemen. Helaas zien ze op dit moment ook dat smart contracts niet effectief kunnen communiceren met externe systemen. Aan deze tekortkoming willen ze wat gaan doen.



Ze willen zowel verschillende blockchains als externe systemen met elkaar verbinden. Dit doen ze door de smart contracts toegang te geven tot tot middelen zoals data feeds, web API's en traditionele bankgegevens. Deze middelen worden aangereikt door de aangesloten instanties die in ruil daarvoor gebruik kunnen maken van de smart contracts. Hierdoor hoeven ze zelf niet over te stappen naar een nieuw systeem en kunnen ze toch gebruikmaken van smart contracts. Naast het gegeven dat ze deze smart contracts in gebruik mogen nemen, krijgen ze ook een beloning in de vorm van LINK-tokens voor het aanleveren van data en API's. Wanneer een partij dit doet, dan worden zij Chainlink Node Operators genoemd. Ze zijn dan verantwoordelijk voor het in stand houden van de connectie tussen de API en het Chainlink-netwerk. Het Chainlink-netwerk bestaat uit alle aangesloten Node Operators.



Waarom is dit nieuw?

Op dit moment is het nog zo dat de huidige structuur van smart contracts nog niet goed is ingericht. De smart contracts zijn gebaseerd op informatie die is beveiligd op de blockchain. Hierdoor kunnen smart contracts nog niet communiceren met externe resources zoals data feeds, API's en traditionele banksystemen.



Dit probleem wordt normaal gesproken verholpen door het gebruik van een 'Oracle'. Chainlink komt met een veilig Oracle-netwerk dat volledig decentraal is en dat draait op blockchaintechnologie. Door dit Oracle-netwerk kunnen smart contracts met elkaar gaan communiceren en kunnen blockchains en externe systemen met elkaar worden verbonden.



Wat is een oracle?

Een oracle verzorgt de externe data die nodig is om een smart contract uit te voeren. Het houdt de gebeurtenissen uit de echte wereld in de gaten en stuurt de informatie hiervan naar de blockchain zodat deze data gebruikt kan worden. In de afbeelding hieronder zie je dat verschillende data richting Chainlink worden gestuurd. Op dit moment worden, zoals je ziet, Bitcoin, Ethereum en Hyperledger door het netwerk ondersteund.



Mijn bank deelt mijn bankgegevens met Chainlink en hierdoor weet het smart contract precies wanneer ik de 10 euro heb ontvangen. Zodra er aan de voorwaarde is voldaan (10 euro ontvangen), dan wordt het contract uitgevoerd.



Nadeel centrale oracles

Op dit moment zijn oracles nog gecentraliseerde bedrijven die worden bestuurd door mensen. Je weet hierdoor niet of de data die vanuit het oracle komt te vertrouwen is. Het is wel ontzettend belangrijk dat deze data accuraat en vertrouwelijk is aangezien smart contracts blindelings uitgevoerd worden naar aanleiding van de aangeleverde data.



Stel je voor dat je een smart contract hebt voor het handelen in Bitcoin. Je zet in het contract, wanneer Bitcoin de $10,000 aantikt, dan wil ik mijn munten verkopen. De prijs is aan het zakken richting $8,000 maar het oracle geeft door dat de $10,000 is aangetikt. Hierdoor zal jouw smart contract je Bitcoins verkopen en gaat het helemaal mis. Je wilt daarom dat de aangeleverde data te vertrouwen is en zeer accuraat is.



Aangezien op dit moment de oracles nog centraal van aard zijn, moeten we met z'n allen maar erop vertrouwen dat deze partijen het beste met ons voor hebben. Echter, wanneer er een malafide partij tussenzit, dan kan dit ons in het geval van de Bitcoinhandel veel geld kosten. Daarnaast zal ook het gehele vertrouwen in oracles geschaad worden en dan is de functie van een smart contract ook niet meer interessant.



Volgens Chainlink is het daarom van groot belang dat oracles een decentraal karakter krijgen. Hierdoor ligt het vertrouwen niet meer bij een centrale partij en is de kans op een foutief smart contract aanzienlijk lager.



De Token van Chainlink: LINK

Binnen het ecosysteem van Chainlink wordt de LINK-token gebruikt. Deze token wordt gebruikt om Node Operators mee te betalen. De waarde van de LINK-token heeft te maken met het aantal operators dat werkzaam is. Hoe meer dit er zijn, hoe meer de munt gebruikt zal worden en in prijs zal stijgen.



