Het IEX-forum wordt door beursfondsen gewaardeerd én gevreesd. In 2020 was het beleggersplatform meermaals zelf in het nieuws. Om de orde te bewaken voert een moderator dagelijks 'oorlog tegen de rest van internettend Nederland'. 'De laatste tijd bevolken steeds meer galbakken de pagina's.'



Bron: FD



Het hele artikel valt in het FD te lezen





Als het FD een punt wil maken over gebruik(ers) van IEX draadjes (en dat zou best eens terecht kunnen zijn), dan moeten ze mijns inziens hun visie niet wegstoppen achter een betaalmuur. Journalistiek , en zeker goede journalistiek (waar ik het FD onder reken) , doet meer dan een eenrichting-verkeer informatie doorschuiven.Goede journalistiek opent de maatschappelijke discussie. Over de inhoud en over de grenzen van maatschappelijke ethiek. Ik heb het FD artikel waar @ whammy naar verwijst niet gelezen. Ik zou het wel willen lezen. Want blijkbaar gaat het om IEX gebruikers die we dagelijks tegenkomen.Bij deze het verzoek aan de redaktie van het FD : Plaats het hele artikel hier, of op een ander IEX-draadje naar Uw keuze. Open de maatschappelijke discussie. Activeer de IEX gebruikers om tot een mening te komen.Ik geef hier zelf een voorzetje : Er zijn enkele IEX-aliassen die , ondanks alles wat er in de afgelopen jaren gebeurd is , nog steeds (blind) Trumpisme en Qanon-gedachten verspreiden. Zij worden niet teruggefloten door IEX. Ik persoonlijk vind dat spijtig. Een soort waarschuwings-stempel zoals twitter en facebook gebruiken, zou naar mijn eigenwijze mening niet misstaan. Maar wie ben ik om te vinden dat Trumpisme en Qanon-gedachten de ethische grens overschrijden ?In een ander opvallend IEX-koffiekamerdraadje ("Is Corona echt gevaarlijk?") zijn er halsstarrige ontkenners van de risico's van Corona , die ondanks de inmiddels beschikbare informatie en feiten , nog steeds het tegendeel blijven volhouden. Ook hier wordt niet ingegrepen door IEX.Dames en Heren , vrije meningsuiting is een heel groot goed , dat nooit ondergewaardeerd mag worden. Maar als die vrijheid misbruikt wordt om bewust te destabiliseren , dan wordt het volgens mij een ander verhaal. Ik denk, dat ik mijzelf na jaren van IEX-lidmaatschap, een betrokken lid mag noemen. Betrokken in maatschappelijke zin , maar ook met oog voor de zakelijke belangen van IEX. Iedere view, iedere klik op een draadje is omzet door het eindeloze doorgaan van reclame. Ja, ik benader Henk de moderator wel eens als ik denk dat een posting te ver gaat. Of als er reclame wordt gemaakt door spamberichten op zoveel mogelijk draadjes te plaatsen. Ik hoop dat ik niet de enige ben met die betrokkenheid naar IEX.Nogmaals , ik heb het FD bericht niet gezien. Niet gelezen. Ik zou het wel graag willen lezen. Wat is het IEX-forum in hun ogen ? Is het een beleggersforum dat zich op feiten en controleerbare gegevens baseert ? Of is het IEX forum een reclamezuil dat zich vermomt als beleggersforum ? Of is het IEX forum een gratis chatforum zonder ethische grenzen , dat zich vermomt als beleggersforum ?Online media. Zijn zij verantwoordelijk om ethische grenzen te bewaken ? Mogelijk zijn zij niet verantwoordelijk. Misschien hoeven zij helemaal niets te doen zolang er geen Wet wordt overtreden. Vrijheid van meningsuiting is 1 van de grootste verdiensten van de moderne wereld. Maar wie sluit de grens als die vrijheid gebruikt wordt op een verkeerde manier ? En wie bepaalt dat ?Ik zelf vind IEX een prettig forum. Een plaats van ontmoeting om meningen en feiten uit te wisselen. Met heel veel goede inbreng van forumleden. Volgens mij zijn er slechts enkele gevaarlijke aliassen actief. Ik denk dat we daar zelf makkelijk en snel doorheen prikken. Ook als IEX er niets tegen onderneemt. In die zin is het (hopelijk) geen punt. Dat er ethische grenzen overschreden worden , vind ik wel een punt. Maar ik bepaal niet waar die grenzen (behoren te) liggen.Ik weet en ik besef, dames en heren, dat IEX het recht heeft om deze posting van mij te verwijderen. Met de opmerking : Gelieve niet te discussiëren over de moderatie. Al hoop ik dat ze ervoor kiezen om dat niet te doen. Ik sluit af met het herhalen van mijn uitnodiging aan de redaktie van het FD :Als jullie een punt willen maken over IEX en haar gebruikers , probeer ons dan ook echt te bereiken. Stop het niet weg achter een betaalmuur , maar plaats je volledige bericht hier op dit draadje (of op een ander IEX draadje naar Uw keuze). Wees een baken van uitmuntende journalistiek , en open met Uw redactionele visie een discussie ! Ik zie met heel veel belangstelling Uw column tegemoet.