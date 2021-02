Aandeel Wolters Kluwer AEX:WKL, NL0000395903

Stabiele omzet en meer resultaat voor Wolters KluwerFONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURSWolters Kluwer68,14 0,00 0,00 % Euronext Amsterdam(ABM FN-Dow Jones) Wolters Kluwer heeft in 2020 de omzet ongeveer gelijk zien blijven en het resultaat zien stijgen, conform de verwachting van analisten geraadpleegd door ABM Financial News. Dit bleek woensdag voorbeurs uit de jaarcijfers van het databedrijf.De omzet kwam uit op 4.603 miljoen euro tegen 4.612 miljoen euro een jaar eerder. Tegen constante wisselkoersen was dit een stijging van 1 procent en autonoom gaat het om een plus van 2 procent. Wolters Kluwer rapporteerde eind oktober over de eerste negen maanden van vorig jaar een autonome groei van 3 procent.Voor 2020 lag de raming voor de omzet bij Berenberg op 4.626 miljoen euro en Morgan Stanley mikte op 4.625 miljoen euro en een autonome omzetgroei van 1,5 procentDe aangepaste operationele winst steeg autonoom met 5 procent naar 1.124 miljoen euro en de marge verbeterde van 23,6 naar 24,4 procent.Berenberg ging hiervoor uit van 1.103 miljoen euro. Morgan Stanley van 1.106 miljoen euro.Netto verdiende Wolters Kluwer 721 miljoen euro en aangepast was dit 835 miljoen euro, een stijging van 4 procent tegen constante wisselkoersen. De aangepaste winst per aandeel steeg met 7 procent van 2,90 naar 3,13 euro.Daarvan wil het databedrijf 1,36 euro aan dividend per aandeel uitkeren. Daarmee ligt het dividend 15 procent hoger dan over 2019.AandeleninkoopHet dataconcern kondigde woensdag een nieuw aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 350 miljoen euro, gelijk aan het programma over 2020 en waarvan inmiddels al voor 50 miljoen euro is ingekocht.OutlookWolters Kluwer voorziet voor 2021 circa 5 procent groei van de aangepaste winst per aandeel. Verder rekent het databedrijf op een aangepaste operationele marge van 24,5 tot 25,0 procent en een aangepaste vrije kasstroom van 875 miljoen tot 925 miljoen euro. In 2020 was dit 907 miljoen euro en in 2019 was dit 807 miljoen euro.Het aandeel Wolters Kluwer sloot dinsdag op een rood Damrak 0,6 procent lager op 68,14 euro.Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.