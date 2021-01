Ik beleg actief zelf (daarvoor passief via een rendemix fonds van de rabobank) sinds anderhalf jaar. Ik heb geen grote fouten gemaakt tijdens corona, heb zelfs niks met verlies verkocht terwijl sommige aandelen echt met flinke cijfers onder water stonden. URW was de belangrijkste. Die had ik pre corona aan 123 euro per aandeel en op diepste punt noteerde deze rond de 30. Ipv te verkopen heb ik juist gefaseerd bijgekocht, ook toen ze in de lage 30 stonden waardoor mijn GAK er nu 57 euro is. Sta nu per saldo positief. Vergelijkbaar verhaal heb ik gehad met OCI, Boskalis, BAM en Eurocommercial. Dit zijn allemaal voorbeelden waar ik juist heb bijgekocht her en der, op dit moment met positieve uitkomst. Het was wel zweten evnen in maart/april hoor, want heb op gegeven moment echt 40% op totaalporto verlies. Door te blijven zitten en bij te kopen zit ik nu op een + van bijna 25%.



Enige waar ik wel spijt van heb is dat ik Tesla verkocht heb toen deze (voor de stock split) door de 1000 dollar per aandeel ging. Heb die toen verkocht omdat ik dacht dat het wel even afgelopen zou zijn. Had ik ze gehouden, dan waren die nu 4000 dollar per stuk waard geweest. Geen verlies dus, maar wel een forse misgelopen winst. Fair enough, dit had ik nooit bevroed, maar is voor mij wel leerschool geweest in principe niet meer uit te stappen in aandelen die ik aankoop als ik ze niet minimaal 3 jaar aangehouden heb. Met die insteek heb ik nieuwe groeibedrijven gevonden in verschillende sectoren die ik kansrijk acht. Belangrijkste zijn:

Planet 13

NIO

NIU

Draftkings

Upwork

Beyond Meat

Luckin Coffee

Dropbox



Op Beyond meat na op het moment allemaal positief waarvan er al 3 verdubbeld hebben.



Kortom, sinds corona en rekening houdend met mijn nog relatief beperkte ervaring qua zelf actief beleggen heb ik van de Tesla fout vooral snel geleerd. Corona gevolgen op de beurs was dus pittig maar is eigenlijk vooral super leerzaam geweest. Heeft wel even ballen gekost om ipv uit te stappen juist bij te kopen, dat te weten van je zelf is al van onschatbare waarde.



Ik heb wel in het begin anderhalf jaaar terug een paar fouten gemaakt. Ik heb nu nog posities die negatief staan in ABN en Galapagos. Zou ik nog steeds willen hebben als ik ze niet had nu, maar met de opgebouwde ervaring en hoe ik nu aandelen benader met kooptriggers na wat meer balanswerk en jaarverslagen te lezen had ik op de eerste aankoopmomenten van o.a. deze 2 aandelen nooit op die niveaus nu meer gedaan.



Ik heb ook geluk gehad, vooral met Flow Traders. Die had ik vlak voor corona vrij fors ingeslagen, omdat ik wel al vanaf begin 2020 op zoek wilde naar contraire posities vanwege de toen ook al hoog geachtte beursstanden. Die hebben me forse dividenden en ook koerswijst opgeleverd en houd ik als hedge voorlopig en hoogstwaarschijnlijk voor langere tijd wel aan. Deze positie heeft me mede rustig gehouden tov de andere aandelen die genadeloos onderuit gingen in maart.