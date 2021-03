Aandeel Fagron BRU:FAGR, BE0003874915

PERSBERICHT: Fagron boekt solide resultaten in uitzonderlijk 2020FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURSFagron20,98 0,00 0,00 % Euronext BrusselGereglementeerde informatieNazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 11 februari 2021Fagron boekt solide resultaten in uitzonderlijk 2020Omzetstijging van 4,0%; REBITDA steeg met 5,9% naar EUR123,9 miljoenHoofdpunten 2020 -- Financieel-- Omzet steeg met 4,0% naar EUR 556,0 miljoen (+12,3% CER1)-- REBITDA2 steeg met 5,9% naar EUR 123,9 miljoen (+14,6% CER)-- Recurrente nettowinst nam met 8,3% toe tot EUR 62,9 miljoen-- Sterke operationele kasstroom van EUR 93,0 miljoen-- Netto financiële schuld/REBITDA-ratio van 2,06 per ultimo 2020-- Dividendvoorstel van EUR 0,18 per aandeelStrategisch -- Operationeel-- Impact COVID-19 pandemie verschilt per regio en land, overall beperkt-- Integratie acquisities in Duitsland en Israël gestart-- Operationeel werkkapitaal verbeterd naar 8,8% van de omzetRafael Padilla, CEO van Fagron: "Ik ben ongelooflijk trots op de bijna3.000 Fagron-collega's die zich geweldig hebben ingezet in dituitdagende jaar, waarin wij ondanks het uitstel van planbare zorg enverschillende lockdown periodes een uitstekend resultaat hebbengerealiseerd. Onze resultaten bewijzen niet alleen de sterke veerkrachtvan onze business, mede dankzij onze brede product- enregiodiversificatie, maar onderstrepen ook onze relevantie als onmisbareschakel in de gezondheidszorg. Mede dankzij ons brede netwerk vanleveranciers en de robuuste supply chain hebben we onze klanten goed enzonder disruptie kunnen bedienen.Gedurende het hele jaar hadden we in al onze markten te maken metbesmettingsgolven en daaraan gerelateerde maatregelen om COVID-19 in tedammen. Het verloop daarvan liet in alle regio's een verschillend beeldzien, met als gemeenschappelijke deler dat de vraag naarcorona-gerelateerde producten gelijke tred hield met de toename van hetaantal besmettingen, terwijl planbare zorg werd afgeschaald.Tegelijkertijd liet COVID-19 het belang van preventie engepersonaliseerde behandeling zien, een bevestiging van onzestrategische propositie. Deze ontwikkelingen hadden tot gevolg datBrands en Essentials konden profiteren van groeimogelijkheden, waarmeede afname bij Compounding Services door de lagere activiteit in deplanbare zorg kon worden gecompenseerd.Kijkend naar de resultaten van de regio's, dan is het hierbovengeschetste patroon duidelijk terug te zien. Fagron Latijns-Amerika,vooral actief in Brands & Essentials, wist een groei van 33,9% tegenconstante wisselkoersen te realiseren, ondanks uitermate uitdagendemarktomstandigheden. Bij Fagron EMEA was de omzetgroei 4,9% tegenconstante wisselkoersen. In deze regio maken de Compounding Services eengroter deel uit van de activiteiten, waardoor de impact van hetafschalen van planbare zorg en uitstel van doktersbezoeken lastiger tecompenseren was. Fagron Noord-Amerika wist met haar Brands & Essentialseen zeer sterke omzetgroei te realiseren, waarmee de geringe daling inCompounding Services ruim werd gecompenseerd. Binnen Fagron SterileServices in de Verenigde Staten hebben weer veelbelovendeproductintroducties plaatsgevonden, zoals de introductie van voorgevuldeinfuuszakken in het vierde kwartaal. Overall liet Fagron Noord-Amerikaeen omzetgroei zien van 11,5% tegen constante wisselkoersen, wat zekerin combinatie met de sterk verbeterde REBITDA marge een geweldigeprestatie is.Een belangrijke drijver van onze groei blijft innovatie, waar we ook in2020 ondanks de ongekende omstandigheden onverminderd op zijn blijvenfocussen. We hebben verschillende nieuwe producten op de markt gebracht,onder andere specifieke steriele bereidingen, waarin schaarste wasontstaan door de grote vraag van intensive care-afdelingen voor debehandeling van COVID-19-patiënten. Een andere focus in onzeontwikkelingspijplijn zijn producten gericht op preventie, onder andereter versterking van het immuunsysteem. Daarnaast zet Fagron sterk in opacquisitiekansen die zich in de huidige marktdynamiek ontwikkelen,waarbij we met name naar EMEA en Noord-Amerika kijken.Fagron heeft laten zien een solide en wendbare organisatie te zijn diegoed kan inspelen op veranderende marktomstandigheden. De onderneming isuitstekend gepositioneerd om te profiteren van de nog sterkere focus oppreventie en lifestyle en ook de versnelde uitbesteding van sterielebereidingen door ziekenhuizen zal bijdragen aan de verdere groei vanFagron. Hoewel de zichtbaarheid beperkt wordt door COVID-19, hetgeen metname in het eerste kwartaal van 2021 nog een impact zal hebben,verwachten we voor geheel 2021 een groei van zowel omzet alswinstgevendheid. We zien de toekomst van Fagron met veel vertrouwentegemoet."Voor meer informatieConstantijn van RietschotenChief Communications OfficerTel. +31 6 53 69 15 85(1) CER = Constante wisselkoersen(2) EBITDA voor niet-recurrent-resultaat.Open onderstaande link voor het volledige persbericht:Fagron boekt solide resultaten in uitzonderlijk 2020