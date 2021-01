Eerste funding kwam van Bill Gates en Total.Niet beursgenoteerd.Van ambri.com/technology/ wordt ik eerlijk gezegd niet zoveel wijzer hoe hetwerkt. Er staat wel een foto van een opslagsysteem van 2,5x2,5x2,5 m3 die zo'n 1000kWh kan opslaan."The Liquid Metal Battery is going to Leave the Lab to power a Terrascale Datacenter":De vader, prof. Sadoway, is een populaire spreker.In dit redelijk recente interview (31mei2020) doet hij watuit de doeken: www.youtube.com/watch?v=ve3eu0ak2qs Ik heb voortdurend de indruk dat hij liever niet meer details geeft dan strikt nodig is, waarschijnlijk omdat het allemaal volop in ontwikkeling is. Hij is vooral bezig met het inspireren en verstrekken van uitdaging aan jonge wetenschappers en techneuten. Doet me denken aan Jack Ma.Voor de techneuten kan ik slechts dit diepergaand stuk vinden: dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.... Ik concludeer dat hij rond 1 Volt per cel doet.Het electrisch rendement laden/ontladen is ca 80%, de warmte"verliezen" fungeren als verwarmingsbron om het blok op 500 a 600 graden Celcius te houden. Een goede isolatie moet er voor zorgen dat de warmte een dag of liefst langer binnen blijft. Tegelijk moet je wel proceswarmte afvoeren als de batterij aan het werk is.Overigens mag de batterij te warm worden. Hij mag ook 'een aantal malen' bevriezen (hoe vaak - is dan de vraag).Voordeel is dat deze batterij bijna oneindig lang mee gaat, zeer robuust is en grote stromen kan verwerken en gemaakt is uit niet-schaarse materialen. Uit de ontwikkeling van EV-batterijen leidt men af dat deze technologie kwa prijs ruim onder die van de Lithium accu's gaat komen.De recent uitgebrachte accu is gericht op stationair bedrijf want hij neemt meer volume en gewicht dan een EVaccu. Maar op een boot zou wel kunnen denk ik.Ambri wil graag dat hun batterijsystemen lokaal geproduceerd worden. Dus ook in Nederland/Belgie of her en der in Afrika.Persoonlijk denk ik dat dit wel iets kan worden, vanwege de tamelijk simpele basis technologie.